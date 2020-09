Jean-Claude van Damme, dans viral pe o melodie de-ale trupei Morandi! Reacția lui Marius Moga – Video

Jean-Claude van Damme a fost surprins dansând pe una dintre melodiile trupei românești Morandi, iar momentul cu marele actor a devenit viral.

Jean-Claude van Damme, show pe muzica lui Marius Moga

Van Damme s-a dezlănțuit pe piesa „Save me”, iar clipul postat pe Facebook nu i-a lăsat indiferenți în special pe românii care au sesizat ce muzică se audă în fundal.

Andrei Ropcea și Marius Moga se numără printre cei care au reacționat la clipul cu actorul, fiind flatați că le ascultă piesele.

„Dacă nu am fi scris piesa aia nu aveam nimic în comun, acum am ceva în comun cu Van Damme, a dansat fericit pe piesa „Save me”, pe care am scris-o cu Andrei. E un lucru bun. Piesele bune rămân și creează amintiri chiar și peste ani. I-a luat ceva ani piesei să ajungă la el, dar și noi eram mici când el făcea filme”, a declarat Moga, potrivit Știrile PRO TV.

„Îi mulțumim pentru dansul din umeri”

„El mi s-a părut întotdeauna un simpatic și dansul lui îmi amintește de filmul lui „Dublu impact”, când are o scenă cu o gagică blondă într-un club, e inimitabil. Îi mulțumim pentru dansul din umeri, nu îl uităm și nu l-aș fi uitat oricum, pentru că i-am văzut toate filmele când eram mic”, a declarat și Randi.

Nu e prima conexiune care se formează între Jean-Claude van Damme și țara noastră. Artistul a fost de mai mult ori pe la noi, ba chiar a și filmat aici, iar despre români a avut întotdeauna cuvinte de laudă.

„Românii sunt importanți pentru mine. Eu călătoresc mult și am realizat că sunt niște oameni foarte dulci. Sunt muncitori, dar nu au la fel de mult noroc ca alte nații”, spunea în urmă cu ceva timp actorul originar din Belgia.

