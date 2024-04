Joao Fonseca, campionul US Open la juniori, face senzaţie la Ţiriac Open: “Viaţa mea a fost foarte aglomerată în ultimii ani! Visez să fiu numărul 1 mondial şi să câştig la Wimbledon”

Unul dintre wild-card-urile acordate la Ţiriac Open în acest an i-a revenit tânărului Joao Fonseca. Brazilianul a câştigat în 2023 turneul US Open destinat juniorilor, devenind câteva luni mai târziu primul sportiv născut în 2006 care câştigă un meci ATP: 6-0, 6-4 cu Arthur Fils, la Rio.

Joao Fonseca, campionul US Open la juniori, face senzaţie la Ţiriac Open

Deşi au stârnit multe controverse, alegerea organizatorilor a fost foarte inspirată. Joao Fonseca a profitat de wild card şi i-a învins pe mult mai experimentaţii Lorenzo Sonego şi Radu Albot, pentru a se califica în sferturile de finală.

După meci, tânărul brazilian a vorbit cu jurnaliştii români prezenţi în turneu, nu înainte de a spune un “mulţumesc” în limba română, fiind încântat de faptul că a reuşit să se califice pentru a doua oară în sferturile unui turneu ATP:

Te-ai calificat în sferturi. Cum te simţi?

– A fost un meci dificil. Radu are dublu faţă de vârsta mea, este un jucător foarte experimentat. Publicul a fost mai mult de partea lui. . A bătut şi vântul. Sunt foarte fericit de modul în care am luptat. Sunt foarte bucuros de faptul că sunt în sferturi.

“Viaţa mea a fost una foarte aglomerată nu numai în ultimele luni, ci în ultimii doi ani”

Care este visul tău în tenis?

– Să fiu numărul 1 şi să câştig la Wimbledon. Orice turneu de Grand Slam, dar Wimbledon este turneul meu preferat de Grand Slam.

S-au întâmplat multe lucruri în viaţa ta după ce ai câştigat la US Open. Cum ţi s-a schimbat viaţa?

– Viaţa mea a fost una foarte aglomerată nu numai în ultimele luni, ci în ultimii doi ani. A început cu mine la 14-15 ani jucând în turneele de Grand Slam de juniori. Anul trecut am reuşit trei sferturi de finală şi am câştigat la US Open. Anul acesta, sferturi la Rio de Janeiro şi aici, la Bucureşti… Trebuie să gestionez bine situaţia, dar sunt foarte fericit de cum merg treburile.

“Am avut emoţii, ştiam că va fi o zi cu mult vânt şi cu zgură umedă”

Ce faci în orele lungi de aşteptare înainte de startul meciului?

– Am avut emoţii, ştiam că va fi o zi cu mult vânt şi cu zgură umedă. Mă gândeam că va fi dificil, mai ales cu Radu, un jucător experimentat care se află în circuit de 15 ani. Doar m-am concentrat pe meci, cu echipa mea, urmându-mi rutina.

Anul trecut ai fost la Turneul Campionilor ca sparring partner pentru jucătorii de top. Ce ai luat din acea experienţă?

– A fost o experienţă foarte bună şi pentru mine şi pentru antrenorul meu. Să observăm detaliile la jucătorii mari. Să vedem ce fac campionii înainte de meci, cum îşi fac rutina, cum se comportă în ziua meciului, ce postură au, limbajul corpului… A fost super interesant. .

Îi are ca idoli pe Federer şi Kuerten: “Când l-am întâlnit îmi spunea să rămân concentrat şi mă bucur că am avut acest moment cu el”

Ce mesaj ai pentru ai tăi?

– Chiar aş vrea să transmit un mesaj familiei mele. Probabil urmăresc interviul meu de acum, ca pe toate de altfel. Aş vrea să le mulţumesc. Dacă nu ar fi ei, eu n-aş fi fost aici. De asemenea, prietenilor, care mă încurajează.

Îi ai ca idoli pe Roger Federer şi “Guga” Kuerten. Te-ai întâlnit cu ei?

– Cu Roger nu am reuşit niciodată să vorbesc. Mi-a trimis un video, dar nu a fost prea personal, să spun aşa. Cu “Guga” m-am întâlnit în Cupa Davis. Am fost sparring partner, dar a vorbit mai mult cu antrenorul meu. Este foarte implicat, un om grozav, foarte umil. Când l-am întâlnit îmi spunea să rămân concentrat şi mă bucur că am avut acest moment cu el.

17 ani are Joao Fonseca

2023 este anul în care Joao Fonseca a câştigat titlul de Grand Slam la US Open