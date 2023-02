Joe Biden, huiduit la discursul despre Starea Uniunii. Mesajul președintelui SUA despre China și situația din Ucraina. Video

Timp de o oră și 13 minute, de la preluarea mandatului prezidențial.

Liderul de la Casa Albă a avut timp să parcurgă mai multe subiecte delicate în adresarea sa către poporul american.

Biden a început cu un mesaj optimist. El a spus că Statele Unite sunt ”într-o poziţie mai bună decât orice ţară din lume” pentru a-şi relansa economia în pofida efectelor războiului din Ucraina şi a pandemiei de Covid-19, se arată pe site-ul .

Președintele SUA a promis că va lucra pentru cei ”uitaţi” de creşterea economică. ”De zeci de ani, clasa de mijloc a fost zdrobită”, a spus el.

”Locurile de muncă bine plătite mergeau în străinătate, fabricile se închideau. Am venit să fac cu adevărat o diferenţă, să mă asigur că economia funcţionează pentru toată lumea, astfel încât toată lumea să fie mândră de ceea ce face”, a afirmat Biden el.

Din discursului liderului ide la Washington nu au lipsit subiectele de politică externă.

Joe Biden a dat asigurări că țara sa va continua să sprijine Ucraina cât timp este necesar în faţa invaziei ruse. ”Împreună, am făcut ceea ce America face întotdeauna cel mai bine.

Am condus. Am unit NATO. Am construit o coaliţie globală. Ne-am opus agresiunii lui Putin. Am fost alături de poporul ucrainean. În această seară, ni se alătură din nou ambasadorul Ucrainei în Statele Unite”, a punctat preşedintele.

În ceea ce privește relația cu China, una tot mai șubredă, Joe Biden a transmis un avertisment Beijing-ului.

”Astăzi, ne aflăm în cea mai puternică poziţie din ultimele decenii pentru a concura cu China sau cu oricine altcineva din lume – oricine altcineva din lume.

Şi sunt angajat – sunt angajat să colaborez cu China acolo unde putem avansa interesele americane şi să aducem beneficii pentru avansarea lumii – dar nu faceţi nicio greşeală, aşa cum am spus clar săptămâna trecută, dacă China ne ameninţă suveranitatea, vom acţiona pentru a ne proteja ţara şi am făcut-o”, a declarat preşedintele american, referindu-se la .

Cum era de așteptat, nu au lipsit momentele de tensiune din Congres. La un moment dat, Joe Biden a cerut politicienilor, fie ei democrați sau republicani, să ridice plafonul datoriei.

Acesta a prezentat argumentele şi a spus că administraţia sa ”a redus deficitul cu peste 1.700 de miliarde de dolari – cea mai mare reducere a deficitului din istoria Americii”.

Au urmat apoi săgețile către republicani. Biden a spus că sub administraţia lui Donald Trump, ”deficitul Americii a crescut patru ani la rând”.

”Din cauza acestor deficite record, niciun preşedinte nu a adăugat mai mult la datoria naţională în niciunul dintre cei patru ani decât predecesorul meu”, a afirmat Biden.

În acel moment, din sală s-au auzit mai multe huiduieli din partea unor republicani.

”Înțeleg că unii dintre prietenii mei republicani vor să ia ostatică economia dacă nu sunt de acord cu planurile lor. Toți cei de acasă ar trebui să știți care sunt planurile lor. În loc să îi facă pe cei bogați să-și plătească echitabil dările, unii republicani vor ca Medicare și Asigurările Sociale să dispară. Nu spun că este vorba de o majoritate”, a insistat Biden, într-un cor de huiduieli.

“Liar.” At least one Republican yelled at President Biden after he suggests some in the GOP want to cut social programs.

— CNN (@CNN)