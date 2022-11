Jojo, secretul unei siluete de invidiat la 41 de ani. Alimentul pe care-l evită actrița

Jojo, pe numele real Cătălina Grama, este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țară, iar la cei 41 de ani are o siluetă precum în liceu. Cum reușește să arate atât de bine?

Jojo, siluetă de invidiat la 41 de ani. Cum reușește actrița să arate atât de bine

, a mărturisit în cadrul unui interviu că a renunțat din ianuarie să mai consume un aliment care nu îi făcea prea bine.

ADVERTISEMENT

Actrița nu mai consumă carne și așa nu doar că are o siluetă impecabilă, ci a reușit să facă și un detox al organismului.

”E cum să nu mâncăm atâtea ore ( la filmările pentru ”Clanul”-n.r) . Am norocul că am niște colegi foarte atenți și pe partea asta pentru că eu din ianuarie nu am mai mâncat carne. Am perioade așa.

ADVERTISEMENT

Nu e vorba de slăbit, e vorba de sănătate. E vorba de cum m-am simțit, nu de cum arăt și am vrut să fac o perioadă așa de detox.

Mă simt foarte bine și mai ales pe vară mi-a prins foarte bine. Nu știu dacă în anotimpul rece o să continui, că e mai greu fără carne, dar am reușit”, a declarat Jojo pentru

ADVERTISEMENT

Pe lângă carne, Jojo evită și zahărul. De altfel, face eforturi foarte mari să se abțină de la produse pe placul oricărui român și îl invidiază pe soțul ei, care poate mânca orice.

”Zahăr nu consum. Nu pot să mănânc. În ciuda faptului că tuturor celor care mă urmăresc de atâția ani li se pare că eu așa m-am născut, am venit într-o cutie cu mărimile astea, nu este deloc așa. Paul e așa (…)”, a mai precizat Jojo.

ADVERTISEMENT

Jojo, împreună de 8 ani cu Paul Ipate. Cei doi nu au mers încă în fața altarului

. Cei doi au împreună doi copii: un băiat al actriței dintr-o relație anterioră și o fetiță, care a venit pe lume în relația actuală a lui Jojo cu Paul Ipate.