Joonas Tamm, primul interviu după transferul la FCSB: „Înseamnă foarte mult pentru mine că am semnat cu un club cu o asemenea istorie”. Video

FANATIK a anunțat în exclusivitate că este cel de-al treilea transfer al verii după cele ale lui și .

Joonas Tamm știe care e atuul său cel mai important: „Experiența mea și faptul că am jucat atât de multe meciuri au contat mult”

Joonas Tamm a venit la FCSB din postura de jucător liber de contract și a semnat un contract valabil până la finalul sezonului din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Estonianul născut la Tallinn s-a îndrăgostit din prima de București și de clima din România și e conștient că FCSB e cel mai important club din cariera sa: „Mă simt foarte bine. Vremea și orașul sunt foarte frumoase. Sunt fericit că sunt aici.

Înseamnă foarte mult pentru mine faptul că am semnat cu un club cu o asemenea istorie, cu asemenea fani și un stadion superb. Deci este un lucru mare pentru mine”.

ADVERTISEMENT

Joonas Tamm a acceptat din prima oferta FCSB: „Am fost interesat imediat și am venit aici”

Joonas Tamm nu a stat mult pe gânduri înainte să aleagă FCSB: „Am fost surprins, dar am fost interesat imediat. M-am consultat cu agentul, am spus DA și am venit aici”.

Uriașul de 1,92 metri e sigur că poate ajuta FCSB în acest sezon: „FCSB e un club care joacă în Europa, tot timpul, sunt ambiții mari aici și cred că experiența mea, faptul că am jucat atât de multe meciuri, a contat”.

ADVERTISEMENT

Tamm și-a fixat deja un obiectiv personal și speră că va reuși să câștige și titlul cu FCSB, iar în cupele europene echipa să aibă un parcurs cât mai lung: „Voi încerca să fiu cât mai bun, iar cu echipa, bineînțeles să câștigăm campionatul și să avem succes în Europa”.

Joonas Tamm, mesaj pentru suporterii FCSB: „Să ne ajute să câștigăm campionatul”

Joonas Tamm abia așteaptă să îi întâlnească pe suporterii FCSB și le-a transmis un mesaj special: „Nu știu foarte multe despre suporteri, doar ce am văzut recent, însă știu că sunt foarte mulți, iar mesajul meu pentru ei este: să ne ajute să câștigăm campionatul și să facem o figură frumoasă în Europa”, a declarat jucătorul pentru FCSB TV.

ADVERTISEMENT

Fundașul central a mai evoluat în cariera sa la Flora Tallinn, juniorii Sampdoriei, Norrkoping (Suedia), Sylvia (Suedia), Trelleborg (Suedia), JK Viljandi (Estonia), Sarpsborg (Norvegia), Korona Kielce (Polonia), Lillestorm (Norvegia), Desna (Ucraina) și Vorskla Poltava (Ucraina).

ADVERTISEMENT

A semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract, este evaluat conform Transfermarkt la 600.000 de euro și are 50 de selecții la naționala Estoniei.