Jorge, prins în mijlocul scandalului dintre Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie, la Survivor România 2023: „Încearcă să mă influențeze”

Ionuț Iftimoaie a mărturisit la începutul ediției de marți, 17 ianuarie 2023, a emisiunii Survivor România că s-a trezit cu gândul să rezolve situația din tabăra Faimoșilor. Acesta simte că Jorge se lasă influențat de Vica Blochina.

Scandal între Jorge, Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie, la Survivor România 2023

Tensiunile au crescut în În cea de- Ionuț Iftimoaie și-a început dimineața cu gândul de a rezolva conflictele.

L-a confruntat pe Jorge, despre care are impresia că se lasă influențat de Vica Blochina, lucru care simte că îl afectează și pe el personal.

„M-am culcat și m-am trezit cu gândul să lămuresc anumite aspecte care țin de starea de spirit din echipa din care fac parte”, a spus luptătorul.

La începutul discuției cu Jorge, Ionuț Iftimoaie i-a mărturisit că înainte de a pleca în jungla dominicană, soția sa era de părere că ei vor face echipă bună, pentru că este un om demn și cu caracter.

Tocmai din acest motiv, Faimosul este dezamăgit și a ținut neapărat să vorbească cu artistul și să lămurească situația.

„Nu știu cum am ajuns eu la mijloc. Pe asta chiar nu am înțeles-o. Ce trebuia eu să lămuresc faptul că Ionuț a făcut niște glume despre Vica?

Faptul că eu am observat ce face și unul și altul și am zis, asta nu înseamnă că sunt eu cu fofârlica sau că încep să bag râcă.

Încearcă să mă influențeze și unul și altul cu cine să țin, probabil, în acest conflict. M-au dat pe mine ca și cum eu aș fi cauza problemei lor. Pe mine chiar nu mă interesează, e problema lor, conflictul lor”, a reacționat Jorge.

Ionuț Iftimoaie: „Dacă are ceva, să-mi spună în față”

La rândul lui, Ionuț Iftimoaie s-a apărat și a spus că nu își dorește să-și facă grupulețe sau alianțe în tabăra Faimoșilor.

„Este părerea lui. Și dacă are ceva de spus, să vină să-mi spună în față (…) Dacă tu dai mai departe vorba pe care ți-a spus-o Vica, nu mai este o problemă a mea cu Vica, devine o problemă și cu tine. Faptul că eu nu am încredere în ea sau ea nu are încredere în mine nu e noutate”, a spus Faimosul.