Jorge și-a dezvăluit cel mai mare secret. E vorba despre relația cu Ramona: ”Nu mai pot”

Jorge și-a dezvăluit cel mai mare secret. E vorba despre cu Ramona Prodea. Concurentul de la Survivor România All Stars a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre partenera cu care este căsătorit de ani buni.

Fostul prezentator de la Masked Singer România a povestit cum a decurs cererea în căsătorie, dar și care erau trăirile sale interioare. Artistul nu se afla în cel mai bun moment al vieții sale când a luat decizia să pună marea întrebare.

„Atunci când am cerut-o în căsătorie pe soția mea, am făcut-o într-un moment de frică, de a nu rămâne singur. Îmi era teamă că o să mă părăsească și din frica de a nu rămâne singur am cerut-o în căsătorie.

Ne certasem de câteva ori deja, ne despărțisem de câteva ori, ne împăcaserăm de câteva ori. Eram într-o perioadă în care eu nu eram cuminte deloc și nu îmi stătea gândul că iar o să intru într-o relație lungă.

Nu mai aveam chef, de abia ieșisem dintr-o relație, divorțasem, eram bine. Ceva în sufletul meu îmi zicea că nu trebuie să o las pe fata asta. Am ajuns amândoi pe podeaua din baie și ea nu mai putea.

A zis: «Nu mai pot, gata, mi-a ajuns, hai să oprim aici»”, a mărturisit Jorge pentru . Faimosul de la Survivor România All Stars spune că erau puțini care credeau că relația de dragoste va rezista.

Jorge, recunoscător pentru mariajul cu Ramona Prodea

Jorge este foarte recunoscător pentru mariajul cu Ramona Prodea care decurge foarte bine, în ciuda diferenței de vârstă de 10 ani. Cântărețul este mai mic decât partenera de viață, care a vrut mereu o legătură serioasă.

Cei doi formează un cuplu solid, unit și care se susține reciproc. Au împreună un băiat de care sunt mândri, cântărețul subliniind că se bucură că a luat decizia de a renunța la burlăcie pentru frumoasa blondină.