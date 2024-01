Joyskim în ultimul sezon și jumătate. Deși evoluțiile sale au oscilat, fundașul camerunez a continuat să fie titular în centrul defensivei „roș-albaștre”. , Dawa a dezvăluit că ținta lui este transferul într-un campionat de top.

Joyskim Dawa și-a dezvăluit obiectivul carierei: „România e un pas foarte bun în acest drum”

Joyskim Dawa a fost adus de FCSB în vara anului 2022 de la FC Botoșani. Fundașul de 27 de ani mai are contract cu formația finanțată de Gigi Becali până la finalul sezonului, însă liderul din SuperLiga poate activa prelungirea contractului pentru încă 3 sezoane.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul cotat la 900.000 de euro visează să evolueze într-un campionat puternic și consideră că transferul la FCSB reprezintă un prim pas. „Asta e ținta mea. Să joc mai bine, să ajung într-o ligă mai bună, iar România e un pas foarte bun în acest drum.

Dacă am posibilitatea, de ce nu? Dar acum mă concentrez asupra ceea ce am de făcut la FCSB. Sunt bine, am contract până la finalul verii, apoi am opțiune de prelungire pentru încă trei ani, dar pentru moment sunt bine.

ADVERTISEMENT

Sunt concentrat sută la sută pentru acest sezon și apoi mai vedem ce se întâmplă”, a declarat Joyskim Dawa. În actuala stagiune, Dawa a adunat 25 de apariții, reușind să marcheze două goluri.

Joyskim Dawa, avertisment pentru rivalele din SuperLiga: „O să fim cu mult mai puternici”

Joyskim Dawa a dezvăluit că stagiul de pregătire din Antalya a fost extrem de folositor. Jucătorii „roș-albaștrilor” se antrenează de 3 ori pe zi în speranța de a fi cât mai pregătiți pentru a doua parte a sezonului. Dawa a tras un semnal de alarmă pentru rivale.

ADVERTISEMENT

„Ne antrenăm de 3 ori pe zi şi este greu pentru că venim după vacanţă. Am făcut un cantonament minunat. Suntem pregătiţi să începem campionatul. Jucăm foarte bine şi o să fim cu mult mai puternici în partea a 2-a a campionatului.

Alţii pot face transferuri bune, dar dacă rămânem la fel şi jucăm la fel, nimeni nu ne poate speria. Să câştigăm meciurile pas cu pas şi, dacă Dumnezeu o să vrea., o să sărbătorim la final”, a spus Joyskim Dawa.

ADVERTISEMENT

În primul meci oficial al anului, FCSB va juca pe teren propriu cu UTA Arad. Partida va avea loc luni, 22 ianuarie, de la ora 20:00. Formația finanțată de Gigi Becali are un avans de 8 puncte față de ocupanta locului secund, CFR Cluj.