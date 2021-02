Jucătorii campioanei, exasperați după CFR Cluj – FC Voluntari 0-0: ”Pretenții de Mondiale, condiții de Liga 2! E inimaginabil!”

După eșecul de la Botșani, CFR Cluj s-a împiedicat și de FC Voluntari. Adrian Păun, omul meciului cu ilfovenii a vorbit fără perdea despre adevăratele probleme ale fotbalului.

Feroviarii au dominat de la un capăt la altul întâlnirea cu FC Voluntari, doar golul a lipsit. Păun nu a mai suportat condițiile de joc și a răbufnit imediat după meci.

Fotbalistul spune că oficialii din fotbalul românesc vorbesc prea mult și fac prea puțin. De asemenea, Păun este total nemulțumit de lipsa implementării tehnoligiei video. Și Andrei Burcă s-a plâns de arbitraj.

Surprize după surprize în Liga 1

FCSB a pierdut, luni, cu Hermannstadt, CFR nu a putut să treacă de Voluntari. Fotbaliștii CFR-ului sunt convinși că efortul lor va fi inutil atâta timp cât infrastructura cluburilor nu se va îmbunătăți.

”Sunt mulți factori care au condus la aceste surprize. Terenurile sunt groaznice, sunt probleme Am văzut și la FCSB aseară, Tănase acuza gazonul. Pot să spun și eu la fel în această seară. Cred că avem printre cele mai proaste gazoane din Liga 1. Nu îmi pot imagina să joci pe asemenea frig, pe asemenea terenuri…

VAR așteptăm de doi ani. Avem pretenții să jucăm în Europa, să ne calificăm la Mondiale, la Europene, dar condiții în care jucăm sunt de Liga 2. Trebuie spuse și astfel de lucruri, pentru că la TV lumea vede lucrurile altfel. Să vină și ei de la televizor și să se pună în locul nostru, să vadă cum e. Cu siguranță că terenul i-a ajutat în mare parte pe ei”, a declarat Adrian Păun.

Jocul funcționează…până în careul advers

Veteranul CFR-ului, Ovidiu Hoban, a renunțat să mai caute scuze în starea deplorabilă a suprafeței de joc. Fotbalistul spune că el și colegii lui nu aveau voie să rateze atât de multe ocazii.

”Prea multe ocazii și n-am marcat. Am avut și golul acela valabil, dar asta este, ce să facem? Vom învăța din greșeli și sper să nu le repetăm pe viitor. Trebuia să marcăm din ocaziile create, nu avem scuze. Dorința a fost, dar trebuie să învățăm din greșeli și să fim mai atenți pe viitor”, a spus Ovidiu Hoban.

Mijlocașul a fost completat de internaționalul Andrei Burcă. Fundașul campioanei a văzut un joc bun al echipe sale, mai puțin în fața porții adverse.

”Din câte am înțeles am avut și câteva penalty-uri și un gol valabil, dar nu vreau să dau vina pe arbitraj. Trebuia noi să dăm gol și să rezolvăm meciul. Jocul cred că funcționează, dar trebuie să dăm mai mult pentru a fructifica toate ocaziile pe care le avem”, a adăugat Andrei Burcă.

Încep să simtă presiunea

Internaționalul din defensiva CFR-ului a mai spus după egalul cu FC Voluntari că alături de coechipierii lui vor trebui să fie mai concentrați pe viitor. CFR a ratat încă o șansă să treacă în fruntea clasamentului, dar fotbalistul nu acuză greșelile de arbitraj.

”Sunt prea multe etape în care ne-am încurcat, trebuie să trecem repede pe primul loc. Am controlat jocul, am avut câteva ocazii, nu vreau să dau vina pe arbitraj.

Trebuia noi să dăm gol și să rezolvăm meciul când am avut șansa. Am avut ocazii foarte mari. Și cu Astra și cu Botoșani am avut ocazii. Suntem într-un echilibru și pe atac și pe apărare, dar momentan nu reușim să marcăm din situațiile create. Am pierdut trei ocazii de a trece pe primul loc”, a mai spus Burcă.