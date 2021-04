Jucătorii CFR-ului visează la noi trofee după Supercupa României: „Vrem al patrulea titlu consecutiv!”

CFR Cluj a câștigat Supercupa României în fața FCSB-ului, iar jucătorii campioanei visează la cucerirea celui de al patrulea titlu consecutiv în Liga 1.

Jucătorii CFR-ului sunt bucuroși pentru victorie și sunt cu gândul la următorul trofeu pentru care se luptă, și anume titlul din Liga 1, însă în acest sezon formația lui Edi Iordănescu va începe play-off-ul de pe poziția a doua, spre deosebire de sezoanele anterioare când îl începeau din postura de lideri.

Și Adiță Păun a vorbit la finalul meciușui și a rememorat anul 2008, atunci când a ajuns la CFR Cluj, reușind să câștige primul titlu de campion și speră să continue performanțele și în viitor.

Jucătorii CFR-ului visează la noi trofee dpă Supercupa României

Mario Camora a vorbit după Supercupa României câștigată de CFR Cluj în fața FCSB-ului și îi laudă pe puștii „roș-albaștrilor”, despre care a spus că sunt valoroși, însă vrea să pună mâna pe noi trofee alături de echipa din „Gruia”.

„Eu zic că echipa a meritat acest trofeu, au avut mai multe ocazii, dar din păcate noi am ratat mult în această seară. Cred că pe teren numai noi am avut ocazii.

La FCSB au jucat copii, dar cu valoare. Dar e important că noi am vrut să luăm trofeul şi trofeul merge cu noi. Dacă sunt copii sau nu, important pentru noi era trofeul. Şi îl luăm cu noi. Trei ani la rând am luat campionatul, îl vrem şi pe al patrulea, cine e la CFR ştie că aici toată lumea vrea să câştige un trofeu şi trebuie să avem această foame în continuare”.

„Ne plac trofeele”

Adiță Păun și-a exprimat bucuria la finalul disputei cu FCSB: „Mă bucur că suntem câştigătorii acestei Supercupe şi e normal să mă bucur de acest trofeu, să facem poze, pentru că ne plac trofeele, în ultimii ani am câştigat foarte multe trofee.

Am avut foarte multe ocazii şi în prima repriză şi în a doua, mingea nu a vrut să intre. Cel mai important e că am câştigat, nu contează că am câştigat la penalty. Cupa e la noi şi e cel mai important”.

„De când am venit eu, din 2008, atunci s-a câştigat primul titlu şi de atunci am câştigat cele mai multe trofee din România. Ne dorim să câştigăm în continuare, pentru că ce este mai frumos să te bucuri după un trofeu câştigat?”, a mai spus Adi Păun la finalul meciului.

