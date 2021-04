Dragoș Nedelcu îi laudă pe puștii FCSB-ului: „Și-au dat viața pe teren!”

Dragoș Nedelcu a vorbit foarte frumos despre tinerii jucători ai FCSB-ului care au ținut piept 90 de minute campioanei României, CFR Cluj, și consideră că diferența dintre cele două echipe s-a făcut doar la penalty-uri.

Radu Petrescu i-a purtat din nou noroc lui Edi Iordănescu, care a câștigat a doua Supercupă a României cu arbitrul bucureștean la centru.

CFR Cluj s-a jucat cu ocaziile în meciul cu FCSB și a avut în față un Andrei Vlad fabulos, care a apărat excelent chiar de ziua sa, iar meciul s-a decis la loviturile de departajare.

Andrei Vlad, dezamăgit după ce FCSB a ratat un nou trofeu în fața CFR-ului: „Penalty-urile au făcut diferența. Suntem supărați”

Andrei Vlad a fost din nou cel mai bun jucător al echipei lui Toni Petrea și a fost dezamăgit că nu poate ridica trofeul deasupra capului chiar de ziua lui de naștere: „Acele două penalty-uri ratate ratate de noi au făcut diferența, dar nu putem să îi învinovățim.

Trebuie să îmi ajut echipa să câștige și ăsta e rolul meu. Suntem supărați, dar trebuie să fim pregătiți de playoff. Sunt sigur că au vrut să imi faca cadou victoria de ziua mea. Trebuie să luăm meci cu meci și să câștigăm.

Prestațiile tot mai bune ale lui Andrei Vlad la FCSB sau la echipa națională de tineret îl încântă pe Florin Prunea, iar fostul mare portar al Generației de Aur consideră că jucătorul FCSB-ului ar trebui chemat la naționala mare de către Mirel Rădoi: „Îl văd și la echipa națională. Are 21 de ani, a crescut fantastic copilul ăsta. Ușor-ușor trebuie să vină sus”, a declarat Prunea pentru prosport.ro.

Dragoș Nedelcu frustrat după înfrângerea cu CFR Cluj: „Noi am vrut să câștigăm!”

Dragoș Nedelcu a negat că FCSB nu și-a dorit cu adevărat victoria și a stabilit o premieră istorică în Supercupa României, după ce Toni Petrea a făcut nu mai puțin de cinci schimbări la pauză: „E foarte frustrant pentru că am muncit foarte mult 90 de minute. Ne-am dat viața pe teren, dar penalty-urile au facut diferența”, a spus supărat jucătorul.

Fundașul central al FCSB-ului consideră că tinerii jucători care au fost trimiși pe teren au ținut piept cu brio campioanei României, iar trofeul a fost decis ca la loterie, în urma loviturilor de departajare: „Trebuie să îi felicităm pe juniorii care au intrat pe teren si au demonstrat că pot face față unei echipe de playoff. Noi am vrut să câștigăm și ne-am dat viața pe teren. Ăsta a fost obiectivul. La penalty-uri e loterie, au ratat și cei mai buni jucători din lume.

Nedelcu se gândește deja la playoff și e convins că lupta pentru titlu nu se va doar între FCSB și CFR Cluj. În opinia sa, Universitatea Craiova are o echipă foarte bună, iar fiecare partidă va fi o adevărată finală: „Nu va fi o bătălie în doi. Craiova are o echipă foarte bună și nu e deloc de neglijat. O să abordăm toate meciurile la victorie. Avem zece finale. Una am pierdut-o”, a prefațat playoff-ul fotbalistul.

Toni Petrea, acid la interviurile de după meci: „Am intrat în istoria mondernă și contemporană a fotbalului cu schimbările”

Toni Petrea a fost extrem de deranjat de întrebările jurnaliștilor de la Digi Sport după ce a pierdut Supercupa în fața lui CFR Cluj, după ce a menajat mai mulți jucători titulari: „Am intrat în istoria mondernă și contemporană a fotbalului cu schimbările. Am vrut să vedem și prestația celorlalți jucători care au jucat mai puțin, pentru că vine play-off-ul. Avem mulți jucători accidentați. O să joc cu doi fundași stânga în partea dreaptă…”, a fost răspunsul ironic al antrenorului FCSB.

În schimb, Giedrius Arlaukis, titularizat din nou de Edi Iordănescu împotriva FCSB-ului, nu și-a uitat fosta echipă și i-a consolat pe jucătorii echipei adverse, moment surprins de FANATIK la scurt timp după finalul partidei.

Liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustață a avut o poziție fermă legată de decizia de a aborda meciul cu CFR ca pe un joc școală și declara înainte de meci: „Toți suporterii ne dorim să câștigăm trofee. Sper că vom trimite totuși o echipă foarte bună pe teren și vom reuși să câștigăm trofeul”, a spus ultrasul la ProSport.