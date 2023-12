Jucătorii de la CFR Cluj exultă după calificarea din Cupa României Betano: ”Mister știa ce face”

Formația din Gruia a încheiat pe locul secund în Grupa B, după ce și s-a calificat braț la braț alături de concitadina Universitatea Cluj.

Reacțiile jucătorilor de la CFR Cluj după calificarea din Cupa României Betano

Jucătorii de la CFR Cluj au fost extrem de entuziaști după calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Betano, iar căpitanul Mario Camora își dorește ca rezultatele bune să apară și în campionat.

”Știam dinainte că va fi un meci foarte greu. Un adevărat derby, asta s-a întâmplat pe teren. Un meci cu mare intensitate, păcat pentru suporteri că nu s-a dat gol, dar a fost un meci frumos. Pe final știam rezultatele din celelalte meciuri, din moment ce Mister a băgat 5 fundași, știam că un egal era suficient.

Am venit aici cu obiectivul victoriei, dar pe final echipa a fost compactă, agresivă. Am jucat foarte bine și rezervele au intrat foarte bine în meci. Am făcut un meci foarte bun, exact la fel ca cel de la Craiova, dar, din păcate, acolo am pierdut.

Trebuia să schimbăm ceva, trebuia să dăm fiecare mai mult. Astăzi trebuia să arătăm agresivitate și asta am făcut. Toată lumea a fost conectată astăzi, sperăm să facem un rezultat bun și cu FCSB, să ne apropiem de ei”, a declarat Camora.

Sava e cu gândul la Euro 2024

Portarul Răzvan Sava s-a arătat extrem de fericit că a reușit să închidă poarta în meciul de pe Giulești și visează să aibă în continuare evoluții foarte bune pentru a-l convinge pe selecționerul Edi Iordănescu să-l convoace la naționala României pentru Euro 2024.

”Am vrut să închid poarta. Sper că mi-am făcut treaba. A fost un meci intens, greu. Suntem fericiți că am făcut egal. Mi-am dat seama la schimbări de rezultat la Alexandria. Chiar mă bucur că am scos mingea, suntem un grup. Ne ajută calificarea foarte mult. Acum ne gândim la meciul cu FCSB.

Niciun derby nu e ușor. Ne dorim să câștigăm, o să ne antrenăm și vedem ce se va întâmpla. Este unul dintre obiectivele mele (n.r. – să ajungă la echipa națională). Clar, e greu. Moldovan, Radu, Niță, e foarte greu, dar eu încerc să ajung cât mai sus”, a spus Sava.

Ciprian Deac a încercat să recupereze o minge, Jayson Papeau s-a dezechilibrat și a căzut pe piciorul lui. Veteranul clujenilor a primit și a fost înlocuit imediat de către Andrea Mandorlini.