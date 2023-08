Jucătorii de la FCSB pe care Gigi Becali poate lua milioane de euro. Exclusiv

Jucătorii din lotul FCSB-ului sunt pe val. După un start bun de sezon, echipa patronată de Gigi Becali întoarce toate privirile. În cadrul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir și-a enumerat preferații.

FCSB poate da lovitura pe piața transferurilor

“4-5 fotbaliști de la Becali pot juca la multe echipe din lume. Uite, o iau așa, portarii, ambii. A greșit și Târnovanu, trebuie să îi dea și ceiluilalt că a greșit de prea multe ori. Dawa este fotbalist bunicel, chiar are niște calități formidabile.

Dacă joci cu un mijlocaș bun în fața lui, un Djokovic, imediat îți crește valoarea. O să îi crească valoarea și lângă Chiricheș, un jucător cu experiență. Are unul din mijlocașii cu cea mai mare capacitate de efort poate nu din țară, ci din multe țări ale Europei. Căpitanul echipei, Olaru”, a declarat Dumitru Dragomir.

FCSB se poate lăuda cu doi portari valoroși . Rezerva lui Târnovanu, Vlad are 1.90 și reflexe la cel mai înalt nivel. Acesta a pierdut însă locul de titular în urma unor gafe decisive pentru roș-albaștrii.

Octavian Popescu, perla FCSB-ului

“Toți îl ard pe Octavian Popescu, dar e singurul care încearcă pe spații mici, unde apărările sunt aglomerate. Este singurul care ține de minge, încearcă, driblează. Greșește pentru că încearcă oameni buni.

Octavian Popescu este unul din cei mai buni fotbaliști de la FCSB și atunci când joacă prost. Ați văzut cum strânge, pe partea lui nu se centrează odata, ori că joacă stânga ori că joacă în dreapta”, a declarat Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Octavian Popescu s-a remarcat în sezonul 2021-2022 atunci când a reușit să înscrie 10 goluri în Liga I. Sezonul trecut, acesta a avut o scădere de formă și și-a pierdut locul de titular în fața lui Florinel Coman. În acest an, Popescu are 2 goluri. Unul în Liga I și unul in Conference League.

În meciul contra celor de la CFR, Octavian Popescu a început partida în poziție centrală, de 9 fals, unde nu a dat randamentul așteptat. În partea a 2-a, a jucat în poziție de aripă dreaptă,

