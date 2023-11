Jucătorii de la FCSB pe care Mitică Dragomir nu i-ar transfera niciodată: ”N-au deloc clasă”

În direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, fostul șef la LPF a mărturisit că nu înțelege de ce FCSB nu reușește să defileze în SuperLiga, în ciuda faptului că are un super lot. Mai mult, Dragomir a identificat două verigi slabe la FCSB și un super jucător care ar face față oricând la orice echipă mare din Europa.

Jucătorii de la FCSB pe care Mitică Dragomir nu i-ar transfera niciodată

”FCSB, pe primul loc, dar nu impresionează. Au jucat cu sabia deasupra capului, s-au jucat cu riscul cu Dinamo. E fotbalist, sau nu, Compagno?”, i-a ridicat mingea la fileu Horia Ivanovici. ”Bă, au jucători care ar trebui să defileze în campionatul României, dar ca echipă nu mă dă pe spate”, a replicat Oracolul.

Cât despre ”verigile slabe” de la FCSB, , pe Andrea Compagno și pe Siyabonga Ngezana. ”Domnule, e fotbalist dacă are doi fundași și doi mijlocași laterali care știu să centreze și el din 10 centrări să poată să dea. Dacă aș avea echipă nu l-aș lua pe Compagno, pe Ngiegana ăsta sau cum e, pe ăștia nu i-aș lua.

N-au deloc clasă. În echipe de mijloc așa, sunt utili, dar nu să te duci în cupe europene cu ei. Îți spun, sunt fraieri, Dawa e jucător de campionatul Angliei. Cum să nu-l bagi pe Dawa? Dawa e fotbalist. Oriunde pleacă în străinătate joacă, are vitează, dă bine cu capul, să nu se bage în combinații de ăstea.

Să se ducă mă la un zid . Un zid în trei luni de zile înveți să dai și cu stângul și cu dreptul, dar două ore pe zi faci asta”, a transmis Mitică Dragomir. Gigi Becali pare să fie de acord cu Mitică Dragomir cel puțin în privința lui Andrea Compagno, atacant care nu prea își mai găsește locul la liderul din SuperLiga.

De altfel, lucru remarcat și de comentatorii partidelor de fotbal sau de specialiști, Andrea Compagno este deseori ignorat de coechipierii săi și nu reușește în ultima perioadă să producă ceea ce ar trebui: goluri. În urmă cu un an, MM Stoica transmitea că Andrea Compagno va fi vândut pentru cel puțin 1.5 milioane de euro, însă e puțin probabil ca cineva să plătească această sumă în prezent pentru atacant.

”Dacă se oferă când cere Gigi, Compagno pleacă, da. Și dacă vrea el să plece! Nu pleacă sub 1,5 milioane. Asta e exclus! Atât a dat pe el și niciodată nu o să vândă în pierdere. Nu e un jucător de care să vrei să scapi, n-ai cum. A fost golgheterul nostru, a marcat în meciuri extrem de importante și e un jucător foarte bun”, declara Mihai Stoica anul trecut.

