Jucătorii de la FCSB regretă punctele pierdute cu Universitatea Craiova: ”Am făcut pasul în spate prea devreme”

Vicecampioana României , primind gol în minutele de prelungire, după ce a controlat jocul în majoritatea timpului.

Analiza jucătorilor de la FCSB după remiza cu Universitatea Craiova

La finalul meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-1, din etapa a 26-a din SuperLiga, jucătorii lui Mihai Pintilii au contestat golul marcat de olteni, considerând că nu ar fi trtebuit să se acorde lovitură de colț pentru oaspeți.

”Un meci început perfect, cu gol în minutul 1. Am controlat prima repriză, cred că au avut un singur șut pe poartă. Cred că am făcut pasul în spate cam devreme, iar din păcate au dat acel gol.

Din ce am înțeles, Tamm a dat în adversar la cornerul din care am luat gol. Domnul de la centru a spus că e 6 metri, iar tușierul a dat corner. A venit un gol norocos, o ieșire neinspirată a mea, Koljic dă cu capul, balonul se lovește de Cristea și se scurge în poartă.

Nu am câștigat pentru că nu am mai făcut acel presing și le-am permis să vină peste noi. Toate meciurile din acest an am jucat foarte bine, cu Farul meritam să câștigăm, astăzi la fel, pentru că am controlat jocul.

Asta este, ne montăm, și încercăm să câștigăm următoarele meciuri. Ținând cont că nu am reușit să facem 2-0 a trebuit să ne apărăm. Îmi pare rău că nu am făcut-o până la final. Trebuie să fim mai maturi dacă vrem să câștigăm campionatul”, a declarat .

Sorescu explică de ce nu marchează la fel de mult cum o făcea la Dinamo

La rândul său, Deian Sorescu s-a arătat deranjat că FCSB a pierdut din nou puncte importante pe final de joc, așa cum s-a întâmplat și la întâlnirea cu Farul: ”Am muncit, am făcut un meci bun, am înscris destul de repede, am avut ocazii și înainte de a marca. Păcat, a fost un meci bun pentru noi, dar asta e.

Când nu reușim să dăm al doilea gol, se întâmplă să luăm gol în minutul 90. Nu știu ce ne lipsește. Staff-ul va găsi problema și o vom rezolva. E păcat, ne afectează pentru că am pierdut două puncte acum și la meciul cu Farul, puncte care erau foarte importante pentru noi.

Nu m-a deranjat că am fost înlocuit la meciurile precedente, e normal când schimbi echipa. E alt sistem, ai alte planuri. Era normal să am nevoie de timp să mă acomodez. Nu sunt supărat deloc. Sunt alături de echipă. Și dacă joc și dacă nu, îmi susțin echipa oriunde aș fi.

Am altă poziție și e normal să nu dau randamentul de la Dinamo. Acolo aveam șansa de a marca. Aici joc pe o poziție care îmi place și încerc să aduc un plus echipei. E supărare, dar suntem un grup unit, tânăr, și va trebui să uităm repede. De luni va trebui să ne concentrăm pentru următorul meci. Eu consider că m-am adaptat”.

Cordea, negru de supărare

Andrei Cordea a fost extrem de supărat la finalul meciului de pe Arena Națională, însă crede că lupta la titlu se va decide doar în play-off: ”Din păcate am luat gol în prelungiri. Sunt supărat, trebuie să fac ceva să uit cât mai repede.

În play-off se decide tot și vom fi pregătiți. Dar până atunci mai avem 4 meciuri și trebuie să le câștigăm. Îmi pare rău că am luat cartonaș galben dintr-o prostie și voi lipsi etapa viitoare. Am fost destul de neatenți la gol, dar dacă era decizia centralului de 6 metri nu se mai ajungea aici”.