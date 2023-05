Jucătorii lui CFR Cluj, dezamăgiți după eșecul cu Rapid: „Parcă alte echipe au norocul pe care noi îl aveam în trecut!”

Elevii lui Dan Petrescu nu cred că lupta la titlu este încheiată și speră să obțină o nouă victorie în campionat în următorul meci din play-off, împotriva Universității Craiova. Campioana României are 3 înfrângeri consecutive, în toate competițiile: împotriva Farului, scor 0-1, împotriva lui Sepsi, scor 0-3 și în duelul cu Rapid.

Jucătorii CFR-ului, dezamăgiți după Rapid – CFR Cluj

Jucătorii CFR-ului au fost dezamăgiți după înfrângerea suferită de , elevii lui Dan Petrescu fiind supărați pentru felul în care au evoluat în Giulești.

„A fost un meci rău pentru noi, mai ales în primele 30 de minute, am luat goluri la toate șuturile lor pe poartă. E foarte greu, am riscat totul, nu a fost seara noastră și n-a vrut mingea să intre în poartă.

Nu știu să spun, nu vreau să caut scuze, au fost mai buni, dar noi am avut un număr mare de meciuri jucate în acest sezon și am pierdut câțiva jucători buni din lot.

Ne-am obișnuit într-o formulă, nu trebuie să găsim scuze și cei care intră, trebuie să fie la fel de buni ca cei care au ieșit. Cât mai sunt șanse matematice, noi sperăm. Vedem ce va fi.

La următorul meci vrem să câștigăm și chiar dacă am pierde, vrem să pierdem măcar cu capul sus. Obiectivul nostru e să luăm campionatul, noi vom lupta în continuare, nu vom lăsa armele jos până la final.

Îi văd și pe băieți… noi dăm totul la fiecare meci, dar trebuie să ne mai vină și norocul, parcă alte echipe au norocul pe care noi îl aveam în trecut. Îl felicit pe Fica pentru că a jucat foarte bine astăzi, a avut o reacție bună, eu cred că va fi un jucător foarte bun al României”, a spus Cristi Manea.

„Am izbucnit în plâns de emoții!”

„Sunt fericit pentru că am jucat, a fost o seară frumoasă pentru mine, dar pentru echipă mai puțin. Importantă e echipa, abia apoi jucătorii. Am avut emoții când mi-a spus Dan Petrescu că o să joc, mi-am sunat părinții.

Am izbucnit în plâns de emoții, că mi-am văzut părinții… Am avut și puțin ghinion, la 2-1 am avut 2 bare, ei au scos de pe linia porții, cât timp avem șanse, noi o să jucăm și ne pregătim la maximum.

Am fost motivat, am dat tot ce e mai bun și mi-am ajutat echipa cum am putut. Antrenorul m-a încurajat, a vorbit cu mine și sper că este mulțumit de felul în care am jucat. Cât timp mai sunt șanse, sperăm până în ultima clipă”, a .