Jucătorii lui Dinamo, explicații după eșecul cu FCSB: „I-am respectat cam mult”

Dinamo a pierdut al doilea meci de la pe stadionul „Arcul de Triumf”. Echipa lui Ovidiu Burcă a încasat ambele goluri în prima repriză de la Florinel Coman și Darius Olaru. Jucătorii lui Dinamo consideră că atitudinea „câinilor” din prima repriză a derby-ului a fost nepotrivită.

Ricardo Grigore, explicații după FCSB – Dinamo 2-1: „E frustrant”

cu două șuturi de la distanță. Ricardo Grigore, titular în derby-ul cu vicecampioana României, consideră că valoarea individuală a jucătorilor adverși a făcut diferența.

„Important e să adunăm puncte pentru că punctele aduc încredere și asta ne menține în obiectiv. (n.r. cele două goluri primite) Apar nervii, apar discuțiile între noi, dar trebuie să strângem rândurile în teren, în momentele alea și să fim destul de calmi pentru că riscăm să mai primim goluri. Am mai pățit asta și știm pe pielea noastră, am simțit ce înseamnă să intri în debandadă.

E frustrant. A fost o dominare a lor în prima repriză, dar a fost un șut din afara careului. Eram aproape toți jucătorii sub linia mingii. N-a fost ceva să ne surprindă, vreun un-doi, frustrant. Clar că au calitate individuală. La noi jucătorii sunt noi, nu s-au acomodat cu echipa. Și eu sunt jucător nou, dar mă cunosc cu toți de când sunt mic și nu am avut nevoie mult timp de adaptare”, a declarat Ricardo Grigore.

„De ce să se amâne meciul? Nu avem nicio vină”

FCSB a cerut amânarea derby-ului cu Dinamo pentru ca disputa să aibă loc pe Arena Națională cu mult mai mulți fani în tribună. Clubul din Ștefan cel Mare a refuzat solicitarea roș-albaștrilor, iar confruntarea s-a desfășurat după programul inițial.

„Nu e vorba de regret că ne-am dorit să jucăm acest derby. Era programată etapa, nu este vina noastră că Steaua (n.r. FCSB) care a organizat meciul nu a putut să facă rost de avizul de a juca pe Ghencea. Noi nu avem nicio vină. De ce să se amâne meciul? Avem etapă, suntem în ciclul săptămânal. Am pierdut, asta este, mergem înainte.

I-am prins într-o zi bună, am suferit în prima repriză și s-a văzut. Altfel era soarta meciului dacă intram mai bine în prima repriză. Nu stăm acum să spunem că dacă amânam meciul îi băteam pe Steaua. Ce să facem?”, a spus Ricardo Grigore.

„I-am respectat cam mult în prima repriză”

Neluțu Roșu este convins că atitudinea „pașnică” din prima repriză a lui Dinamo a dus la acest deznodământ pentru clubul din Ștefan cel Mare. De asemenea, fotbalistul „alb-roșiilor” consideră că experiența superioară a FCSB-ului la nivelul ligii întâi, în aceste momente, și-a spus cuvântul.

„Trebuia să intrăm mult mai curajoși în teren. Știam că întâlnim FCSB, nu trebuia să ne fie frică. I-am respectat cam mult în prima repriză, după care am văzut că nu se poate întâmpla nimic și am jucat mult mai bine, am presat. N-am arătat bine în prima repriză, am intrat fără curaj. Cred că experiența ligii întâi își spune cuvântul. Trebuia să jucăm cu pedala mai la maxim.

Trebuie să luăm meci cu meci, să dăm totul pe teren, să acumulăm puncte și vedem ce se întâmplă. Campionatul e un întreg proces la care luptăm să fim la forma maximă. Se vede că suferim la ritmul de joc în ultimii 30 de metri, dar cu timpul cred că o să atingem și acel nivel.

Am arătat bine, am încercat să ieșim la fiecare fază cu construcție. Din păcate, n-am reușit să câștigăm, dar cred că o să ne îmbunătățim”, a mărturisit Neluț Roșu.