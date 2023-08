Jucătorii FCSB acuză arbitrul meciului cu Nordsjaelland: „Miza a fost prea mare pentru el”

Roș-albaștrii a pierdut returul cu Nordsjaelland din Danemarca, scor 0-2. După meciul din Conference League, jucătorii FCSB au acuzat arbitrajul. Fotbaliștii au fost nemulțumiți de modul în care centralul din Kosovo, Genc Nuza, a luat anumite decizii.

Reacția lui Damjan Djokovic: „Miza a fost prea mare pentru arbitru”

La finalul partidei din Danemarca, mijlocașul croat Damjan Djokovic l-a acuzat pe centralul din Kosovo că au fost momente în care i-a încurcat pe roș-albaștri. El crede că FCSB trebuia să marcheze, chiar dacă condițiile de pe teren au fost diferite față de cele din România.

“În cele două meciuri s-a văzut că e o echipă puternică. Iar noi nu am fructificat ocaziile. Dacă făceam 1-0, altfel era meciul. Asta e, din păcate.

Nu putem da vina pe teren, chiar dacă e diferit față de cele din România. Nu am văzut penalty-ul… Dar păcat că s-a dat într-un moment delicat. Chiar și așa, trebuia să marcăm. Păcat…

Nu știu cât a reușit arbitrul să controleze meciul. Cred că miza a fost prea mare pentru arbitru. În rest, nu avem ce să comentăm. Face parte din fotbal, și noi greșim. Dar parcă în anumite momente nu prea ne-a ajutat.

E păcat… Era o ocazie bună să jucăm în Europa. Acum încercăm să fim mai buni pe viitori. Acum ne gândim la campionat”, a spus Damjan Djokovic după meci.

Darius Olaru: “A fost un penalty cam ușor acordat”

După încheierea partidei și Darius Olaru a ieșit la declarații. Mijlocașul de la : “O înfrângere cu gust amar. Din păcate nu am reușit în această seară să facem un joc mai bun și să ne calificăm mai departe. Era unul dintre obiectivele noastre din acest sezon, dar mergem acasă. Trebuie să ne refacem pentru că în 3 zile avem alt meci și trebuie să arătăm mult mai bine.

Cred că faza de la penalty a decis acest meci. Am început bine, am avut câteva situații foarte bune de a marca. Știam că o să avem oportunități pe contraatac și trebuia să fim mai concreți în fața porții. La ocaziile pe care le-am avut trebuia să marcăm. Din păcate nu am reușit, iar după acel penalty ne-am cam pierdut puțin organizarea și s-a văzut acest lucru.

A fost un penalty cam ușor acordat. A fost o tragere acolo, am fost aproape de fază. Dar cred eu că dacă la București s-au trecut peste acele faze, se putea trece și în această seară. Am simțit puțin arbitrul de partea lor în această seară, dar asta este. Nu căutăm scuze, trebuie să mergem acasă și să ne pregătim de meciul cu Iași. Nu știu de ce a luat Chiricheș galben acolo, foarte greu puteai să vorbești cu arbitrul.

FCSB, cu toate forțele spre câștigarea titlului

Olaru susține că danezii au fost în avantaj, datorită suprafeței de teren. din prima repriză i-a ajutat pe roș-albaștri, însă cei de la Nordsjaelland au profitat foarte bine de spațiile acestora. Chiar dacă au fost învinși, Darius spune că echipa lui Charalambous trebuie să meargă înainte. FCSB se va concentra pe câștigarea campionatului, acesta fiind obiectivul echipei din acest sezon.

La pauză am schimbat sistemul, trebuia să marcăm. Am lăsat mai multe spații în apărare și asta așteptau ei. Odată ce intram în acest joc știam că dacă au spații profită foarte bine de ele. Și-au creat mai multe ocazii și ei. Acesta a fost jocul lor, le place să joace foarte mult între linii și le-a ieșit mai bine decât nouă în această seară.

Sistemul cu care am început nu ne-a dat peste cap. Am încercat să-i blocăm foarte bine în centru. Știam că acolo construiesc ei mai bine. Cred eu că în prima repriză am făcut față cu brio. Terenul a fost artificial, iar viteza de joc este mult mai mare. Ei sunt mult mai adaptați la acest lucru.

Noi trebuie să ridicăm capul și să continuam în campionat. Acolo am început o treabă foarte bună și trebuie să continuăm așa. Cu siguranță acest meci ne pune pe gânduri pentru că trebuie să învățăm că la nivel european nu ne așteaptă nimeni și trebuie să creștem și noi. Asta ne dorim. Să facem față în această competiție. La anul când ne întoarcem trebuie să știm să profităm și să nu mai facem ca acum. Deocamdată avem campionatul și cupa. În campionat am început o treabă foarte bună și trebuie să continuăm la fel, pentru că ne dorim titlul în acest sezon.”, a fost declarația lui Darius Olaru de la finalul meciului.