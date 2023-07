Jucătorii lui Hagi, resemnați după eliminarea din Ligă: „Cea mai slabă versiune a noastră”

Farul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, scor 0-3. Campioana României își va continua aventura europeană în turul 2 preliminar al .

Ionuț Larie, resemnat după Sheriff Tiraspol – Farul 3-0: „Am fost mai slabi ca ei”

Ionuț Larie, care nu a fost în lot în meciul tur câștigat de Farul, scor 1-0, a fost introdus pe teren de Gică Hagi în minutul 58 al meciului de la Tiraspol. „Veteranul” campioanei României a recunoscut superioritatea adversarului și a pus accent pe jocul slab ofensiv al Farului.

„Cred că nu ne-am prezentat cum trebuie. Chiar dacă am primit gol cred că nu am fost noi și nu ne-am creat ocazii. Dacă voiam să facem un rezultat pozitiv trebuia să marcăm gol. Din păcate, prea puțin ofensiv, iar în prelungiri am primit două goluri și asta a fost istoria.

Ne-au lipsit multe: câștigarea duelurilor, fazele noastre de atac și ocaziile, golul în primul rând. Prea puțin, o singură ocazie în 90 de minute e prea puțin și ar fi trebuit să avem mai multe ocazii de gol. Nu știu dacă a fost presiunea prea mare pe noi, dar astăzi am fost mai slabi decât ei.

Sperăm să uităm cât mai repede acest meci, să ridicăm capul, să ne antrenăm mult mai bine. Sperăm ca în meciurile următoare de Conference să facem mult mai bine și să trecem în tururile următoare”, a declarat Ionuț Larie.

„A fost cea mai slabă versiune a noastră”

Singura ocazie mare de gol a Farului i-a aparținut lui Mazilu. După un contraatac, Denis Alibec i-a pasat jucătorului transferat recent la Brighton, însă acesta a trimis pe lângă poartă. Andrei Artean, integralist în ambele partide cu Sheriff Tiraspol, nu a găsit niciun element pozitiv în jocul „marinarilor”.

„O înfrângere foarte dureroasă pentru noi și din prisma rezultatului, și din prisma jocului pentru că suntem conștienți că a fost un meci foarte slab. Probabil, a fost cea mai slabă versiune a noastră și ne pare foarte rău pentru asta. Avem de analizat mult pentru că așa nu putem juca.

Am făcut un meci foarte prost din toate punctele de vedere, am pierdut și calificarea și avantajul pe care l-am avut și trebuia să profităm de el. Trebuia să fim mai maturi. Știam că întâlnim o echipă cu multă calitate și cu jucători foarte buni de la mijloc în sus, dar nu cred că ne-au pus foarte multe probleme.

Am făcut un meci foarte slab, pe plan ofensiv n-am contat deloc. Am fost săraci, am avut o singură ocazie în repriza a doua prin Mazilu. Mister ne-a transmis că trebuie să marcăm pentru a merge mai departe”, a spus și Andrei Artean.