Jucătorii lui Poli Iași, confuzi după înfrângerea cu Craiova: „Nu știm ce se întâmplă cu noi”

Jucătorii lui Poli Iași sunt într-o stare de confuzie după înfrângerea grea suferită în partida cu U Craiova, continuând seria proastă de rezultate, chiar și după schimbarea antrenorului de la echipă.

Ieșenii sunt pe ultimul loc în Liga 1, având doar 15 puncte acumulate în cele 21 de partide disputate. Golaverajul este și el unul dezastruos, cu 18 goluri marcate și 47 primite. Poli Iași are slabe speranțe pentru a se salva de la retrogradare.

Universitatea Craiova s-a distrat în partida din deplasare cu Poli Iași, învingând-o lejer cu scorul de 3-0, golurile partide fiind marcate de Ivan 27, Nistor 35′ și Cîmpanu 57′.

Răzvan Onea, fotbalistul în vârstă de 22 de ani al ieșenilor, a recunoscut superioritatea oltenilor din timpul meciului, însă speră că echipa sa își va reveni în etapele următoare: „Nici eu nu știu ce se întâmplă cu noi. Am simțit pe pielea noastră, am vorbit la pauză că zici că eram la un antrenament. Avem nevoie de o victorie, altfel nu văd cum să ieșim din situația asta.

Probabil ne lipsește dorința. Craiova ne-a dominat total. Nu marcăm, primim goluri la fiecare meci, lucrurile astea trebuie remediate. Andrei știe grupul, știe de ce suntem în stare, ne-a spus că are încredere în noi, el e iubit în Iași.

Nu mă așteptam la această mutare, dar ne bucurăm pentru Andrei. Vom merge la Sepsi, sper să scoatem acolo un rezultat pozitiv”, a declarat Onea la finalul partidei cu Universitatea Craiova.

Juan Passaglia promite că Poli se va lupta până la final pentru a evita retrogradarea

Juan Passaglia, argentinianul de la Poli Iași, promite că echipa sa va lupta până la final pentru a evita retrogradarea, adăugând că are încredere în lotul de jucători: “În ultimele 2-3 meciuri am jucat foarte prost, am avut multe probleme, am pierdut jucători, am schimbat antrenorul. Antrenorul de acum nu e cu noi, are COVID. Cred că avem jucători de calitate, dar noi suntem cei mai vinovați de locul pe care îl ocupăm.

Vom lupta până la final și trebuie să facem mândru orașul pe care îl reprezentăm. Au intervenit multe probleme pe parcursul sezonului, dar nu caut scuze, trebuie să luptăm, să obținem o victorie… avem un grup buni. Suporterii sunt supărați, dar ei sunt mereu aici cu noi, ne susțin. E normal ca ei să fie furioși, dar simțim că sunt alături de echipă și în momentele grele. Avem nevoie de un rezultat bun pentru a prinde încredere.

L-am întâlnit pe Andrei Cristea ca jucător, e un băiat bun, are o carieră în spate. Nu mi-am făcut o impresie despre el ca antrenor pentru că are COVID. Am încredere în el, în club și în lot”, a declarat la finalul partidei Passaglia.

