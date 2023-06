Jucătorii naționalei de tineret știu unde s-a pierdut meciul cu Spania de la Euro U21 2023: ”Ne-a fost frică să ținem mingea la picior”

”Tricolorii mici” au fost , scor 0-3, într-o partidă pe care ibericii au controlat-o de la un capăt la celălalt fără nici cea mai mică emoție că ar putea fi în pericol.

Eșecul în fața Spaniei la Euro U 21 2023, comentat de jucătorii naționalei de tineret

La finalul partidei pierdute în fața Spaniei, la debutul la Euro U21 2023, jucătorii naționalei de tineret a României au încercat să găsească explicații pentru jocul mai mult decât modest pe care l-au arătat pe stadionul Steaua.

”Am făcut un joc foarte prost, am arătat foarte rău. Au fost mai buni, iar noi trebuie să ne gândim acum la meciurile următoare. Nu am avut destul curaj să jucăm fotbal. Ne-am temut, ne-a fost frică să ținem mingea la picior și asta ne-a costat. Nu am știut ce să facem cu mingea când o recuperam.

Ne așteptam ca Spania să aibă o posesie bună, dar nici chiar așa, speram să putem să ținem și noi mai mult de minge. Meciul cu Ucraina va fi cel mai important, trebuie să ne focusăm și să câștigăm. Nu trebuie să ne mai temem și trebuie să devenim mai responsabili”, a declarat mijlocașul Dragoș Albu.

”Cred c-a fost o diferență, da. Am început bine, la sfârșit de primă repriză am simțit că începe să fie greu. Ne-am apărat mult și cred că în partea secundă am scăzut fizic. Am încercat să mergem în presing, din păcate n-am reușit astăzi.

Putem să încercăm la următoarele meciuri să jucăm cu mai multă personalitate, poate a fost și puțină presiune astăzi, vom analiza. Nu s-a terminat, e primul meci, știam că va fi greu. Mergem mai departe, trebuie să ținem capul sus, și nu ne lăsăm”, a spus și căpitanul Bogdan Racovițan.

Mihai Popa consideră că rezultatul este umilitor

Atacantul Jovan Markovic, intrat pe teren în minutul 65 în locul lui Daniel Bîrligea, considera că se putea mai mult în partida cu Spania și speră să fie folosit mai mult în următoarele jocuri.

”La pauză eu zic că se putea mai mult. S-a văzut experienţa, sperăm ca în meciurile următoare să putem mai mult. Sper să joc mai mult, Mister decide. Eu sper să ajut echipa cum pot. Mister face tactica, ce zice el noi trebuie să respectăm. Le mulţumim fanilor care au venit să ne susţină, ne pare rău că nu am obţinut rezultatul pe care îl doreau ei”, a afirmat Markovic.

”Este un rezultat umilitor, dar nu s-a terminat, mai avem două meciuri și vom lupta să le câștigăm. Spania este un adversar bun, dar cred că am fost puțin speriați. Este un adversar diferit față de ce întâlnim zi de zi.

Ne gândeam să nu primim gol, să ducem cât mai mult de 0-0 care era un rezultat bun. Cu mingea nu am făcut ce trebuia, ne-am speriat și nu am știut să ținem de ea. Jocul nu dă speranțe, dar noi credem”, a precizat și portarul Mihai Popa.