Cum se mai poate califica naționala de tineret în sferturi la Euro U21 2023 după eșecul cu Spania. Fără pași greșiți cu Ucraina și Croația

”Tricolorii mici” au fost , în primul meci de la turneul final și își diminuează șansele de a trece de faza grupelor la competiția care este organizată împreună de România și Georgia.

Șansele naționalei de tineret pentru calificarea în sferturile Euro U21 2023

Ținând cont de jocul modest și înfrângerea clară de la debut, coroborată cu victoria obținută de Ucraina în fața Croației, scor 2-0, în prima partidă din Grupa B de la Euro U21 2023, șansele naționalei de tineret a României de a se califica în sferturi au scăzut semnificativ.

ADVERTISEMENT

Pentru a trece de faza grupelor, elevii lui Emil Săndoi sunt nevoiți să câștige următoarele două întâlniri, cu Ucraina sâmbătă, 24 iunie, de la ora 19:00, și cu Croația marți, 27 iunie, de la ora 21:45.

Toate aceste calcule sunt valabile cu condiția ca Spania să-și câștige toate meciurile din Grupa B. În caz contrar, lucrurile se vor complica destul de mult și calculele vor deveni mult mai complicate.

ADVERTISEMENT

Programul partidelor rămase de disputat în Grupa B:

Sâmbătă, 24 iunie

ora 19:00 România – Ucraina (Stadionul Steaua, București)

ora 21:45 Spania – Croația (Stadionul Giulești, București)

Marți, 27 iunie

ora 21:45 Croația – România (Stadionul Steaua, București)

ora 21:45 Spania – Ucraina (Stadionul Giulești, București)

Clasamentul Grupei B după disputarea partidelor din prima etapă:

1. Spania – 3 puncte (golaveraj 3-0)

2. Ucraina – 3 puncte (2-0)

3. Croația – 0 puncte (0-2)

4. România – 0 puncte (0-3)

ADVERTISEMENT

Săndoi, dezamăgit de greșelile jucătorilor săi

Emil Săndoi s-a arătat suferit în meciul de debut cu Spania și consideră că elevii săi au jucat destul de bine, însă au greșit în niște momente cheie, iar ibericii au profitat de imprudențele jucătorilor noștri.

”Ne doream și ne așteptam la mai mult. Am dus lipsă de personalitate în jocul de azi. Primele două goluri primite, le-am primit când eram în posesie, am greșit nejustificat, ne-am speriat nejustificat. Dacă am fi fost mai atenți în prima repriză, puteam să încercăm mai mult.

ADVERTISEMENT

Din punct de vedere defensiv, am închis bine adversarii. Sunt supărat pentru că am primit goluri când eram noi în posesia mingii, iar golul trei a fost o deviere”, a declarat selecționerul naționalei U21 a României.

ADVERTISEMENT