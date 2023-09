Jucătorii Rapidului, în extaz după victoria cu Dinamo 4-0: „Am făcut un meci perfect”

Fotbaliștii giuleștenilor se bucură de seria bună de rezultate pe care au obținut-o în ultima perioadă și speră să continue în același fel și după reluarea campionatului, după meciurile echipei naționale.

Jucătorii Rapidului, în extaz după victoria cu Dinamo

au fost în extaz după victoria obținută cu Dinamo, fiind fericiți că echipa a reușit să câștige trei meciuri consecutive: „Suntem fericiți, am lucrat bine pentru acest meci.

Important e că am marcat patru goluri și că nu am primit gol și că am luat cele trei puncte. Ne-am dat seama că trebuie să ne trezim, ne-am revenit și am legat trei victorii la rând”.

„Dinamo a fost puternică, dar am dat gol repede și i-am deschis mai repede. Atmosfera e bună, se vede și în teren, tragem unul pentru altul și se vede.

Rrahmani e un atacant foarte bun, știe să profite de mingile pe care le are, sperăm să ne ajute în continuare. Important e că i-am avut pe fani în spate”, a spus Claudiu Petrila.

„Am făcut un meci perfect!”

„E o victorie plăcută, mă bucur că am reușit să câștigăm de o asemenea manieră, nu-mi aduc aminte de o ocazie a lui Dinamo. Pot spune că am avut un meci perfect!

Nu mă gândeam să facem scor, doar să luăm cele trei puncte. Acum cred că ne gândim la meciul cu Oțelul, vrem să fim la fel de buni și în acel meci.

A fost o luptă grea cu Dinamo, faptul că nu și-au creat ocazii arată că noi am luptat foarte bine și nu i-am lăsat să avanseze. Am alergat mult, ne-am creat ocazii și am reușit”, a .

„Cred că e primul meci în care joc și nu primim gol, am mai multă încredere în mine, când joc îmi recapăt încredere. Mă bucur că sunt titular.

Avem o calitate bună a jucătorilor, din punctul meu de vedere, motiv pentru care marcăm multe goluri și am marcat mult în ultimele etape”, a mai spus Paul Iacob.