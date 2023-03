Jucătorii Universității Craiova, bucuroși după meciul cu UTA 2-1: „Nu contează scorul, ci să câștigăm!”

Elvir Koljic a marcat golul decisiv pentru olteni și simte că vor urma și alte meciuri bune făcute de el în play-off. Atacantul își dorește ca echipa sa să obțină victorii, însă nu este foarte interesat de scorul final, ci de puncte.

Jucătorii Universității Craiova, bucuroși după meciul cu UTA

Jucătorii Universității Craiova au fost bucuroși după , Elvir Koljic fiind încrezător în meciurile următoare din play-off ale oltenilor: „Un meci foarte greu, cu o echipă puternică, cu un antrenor bun.

Am suferit mult, dar toată echipa a făcut un meci bun și meritam să câștigăm. E bine, important pentru noi e să ne câștigăm meciurile. Sper să jucăm mult mai bine în play-off și să învingem”.

„Este bine. Este important pentru noi să câștigăm meciurile. Sper să intrăm în play-off cu ambiție, să jucăm mai bine decât acum.

Cred că da, mă simt foarte bine, intru, joc bine. Mai sunt și alți jucători, nu depinde doar de mine. Sper să continuăm așa, pentru că am făcut meciuri bune în ultimele meciuri.

Intru și joc bine, mă bucur, dar mai sunt și alți colegi care joacă bine. Nu contează cu cât câștigăm, ci să câștigăm. Play-off-ul e complicat, important e ca noi să fim pe primul loc”, a mai spus Elvir Koljic.

„Trebuie să dăm un gol mai mult decât adversarul!”

„Ne bucurăm că am reușit să câștigăm, mă bucur că am dat la poartă și am reușit să marcăm. Trebuie să dăm cu un gol mai mult decât adversarul, asta contează.

Eu zic că ne-am descurcat destul de bine, contează mult ce vom face în play-off. Eu cred că va fi cel mai frumos play-off de când sunt eu la Craiova. Cea mai bună echipă să intre în play-off, nu contează dacă intră FC U sau Sepsi.

Eu mă gândesc la Craiova momentan, mai e ceva timp să mă gândesc la națională. Pe plan personal, nu am reușit ce am dorit, dar sper să facă o figură frumoasă în play-off”, a spus și .

„În momentul de față nu pot să joc un meci întreg, am avut o problemă medicală. Vedem la finalul etapei acesteia unde ne vom clasa. Poate jocul nu arată atât de bine, dar important e să adunăm puncte.

E prematur să vorbim, vom trata fiecare joc în parte cu multă seriozitate. Ne bucurăm fiecare la locul lui și așteptăm următorul meci”, a mai declarat și Alexandru Crețu.