Primele contre după numirea lui Balint! Jucătorii Universității nu vor regim spartan la echipă: „Nu știu dacă să dai milităria jos din pod este soluția perfectă”

Fotbaliștii Universității Craiova care s-au prezentat luni la reunirea echipei urmează să plece în Austria, acolo unde oltenii își vor desfășura cantonamentul din această vară. Stagiul de pregătire este momentul potrivit pentru jucătorii „alb-albaștrilor”, care vor să îl cunoască mai bine pe Laszlo Balint.

„Leii din Bănie” așteaptă stagiul de pregărire din Austria, cu Laszlo Balint: „Acolo vom ajunge să ne cunoaștem mai bine”

Jucătorii Universității Craiova au revenit luni în Bănie, după . Bogdan Vătăjelul a declarat că mai avea nevoie de timp, pentru a-și îndeplini toate planurile făcute. Pe lângă activitățiile plănuite împreună cu familia, fundașul „Științei” și-a petrecut timpul liber și la o partida de pescuit.

„Timpul petrecut în vacanță a trecut destul de repede, iar acum ne întoarcem la treaba, așa cum am făcut-o mereu. Cred că mai mergeau câteva zile în plus ca să acopăr totul ( n.r. planurile de vacanță ), dar în general m-am relaxat împreună cu familia. Am fost la pescuit, o vacanță fără pește nu se poate, asta e a doua opțiune. Am prins și am scăpat mulți pești, a fost o partidă frumoasă”, a mărturisit Bogdan Vătăjelu.

Fundașul lateral al Universității Craiova a declarat că a lăsat o impresie bună, după primul antrenament efectuat sub conducerea sa. Bogdan Vătăjelu a spus că se așteaptă să îl cunoască mai bine pe noul tehnician al formației din Bănie în stagiul de pregătire din Austria.

„Pe domnul Balint l-am simțit drept un om foarte deschis. Așteptăm să îl cunoaștem mai bine, pentru că după o oră și ceva de antrenament nu putem să ne dăm seama. Avem timp să ne cunoaștem în cantonament pentru că este unul destul de lung și acolo vom discuta mai multe”, a spus Bogdan Vătăjelu.

„Vedem ce va fi, nu am făcut armată și nu știu dacă să dai milităria jos din pod este soluția perfectă. Dacă asta a fost exprimarea dânsului, probabil așa o să fie. Așteptăm cantonamentul pentru că acolo vom ajunge să ne cunoaștem mai bine și vom vedea ce cerințe are Mister”, a mai spus jucătorul Universității Craiova.

Bogdan Vătăjelu a anunțat obiectivul principal al Universității: „Craiova își propune mereu să câștige titlul”

Laszlo Balint este antrenorul cu care Mihai Rotaru vrea să cucerească titlul în sezonul 2022-2023 din Casa Pariurilor Liga 1. Bogdan Vătăjelu a declarat că obiectivul principal al Universității Craiova în următoarea ediție a campionatului este câștigarea trofeului de campioană.

„Cred că și în anii precedenți a fost la fel, dar nu s-a spus direct. Cum am zis eu și cum o spune toată lumea, Craiova își propune mereu să câștige titlul. Noi și suporterii ne dorim să câștigăm titlul, care este obiectivul principal. Cred că sunt mai multe lucruri de îmbunătățit la fiecare jucător și compartiment al echipei. Probabil fiecare va trebui să dea cu 50-60% mai mult, decât în sezoanele precedente ca să ajungem să ne bătem pentru campionat”, a precizat fundașul oltenilor.

„Dacă o să devin antrenor cândva, aș proceda la fel și aș cere maximul de la jucători”

Venirea lui Laszlo Balint în funcția de antrenor principal al Universității Craiova nu l-a surprins pe Paul Papp. Fundașul „Științei” a declarat că este de acord ca tehnicianul „alb-albaștrilor” să fie mai strict cu jucătorii, pentru că și el ar proceda la fel.

„Primul contact a fost bun (n.r. cu Laszlo Balint), cerințele sunt mari, iar noi sperăm să ne îndeplinim obiectivele cu dânsul. Ce a fost în trecut nu mai contează și îi urmăm bun venit și sper să facem treabă împreună. Fiind fotbalist profesionist lucrezi cu mulți antrenori de-a lungul carierei, iar numirea lui nu a fost o surpriză”, a declarat Paul Papp.

„Cred că și domnul Balint avut rezultate destul de bune dacă ne uităm în trecut. A luat-o de jos și a ajuns unde a ajuns după merit. Sperăm să ne ajutăm reciproc și să facem o treabă bună. Cred că e normal să fie cerințe mari din partea dânsului. Foarte bine dacă va da milităria jos din pod! Dacă o să devin antrenor cândva, aș proceda la fel și aș cere maximul de la jucători”, a adăugat fundașul oltenilor.