Jucătorii Universității Craiova pun presiune pe FCSB și visează la podium după 3-1 cu Rapid: „Vrem în cupele europene!”

Universitatea Craiova a spart gheața și a câștigat prima partidă în play-off-ul SuperLigii. s-a impus categoric, scor 3-1 cu Rapid și s-a apropiat la două puncte de FCSB. Oltenii pun presiune pe roș-albaștrii înaintea derby-ului cu Farul.

Jucătorii Universității Craiova, motivați la maxim după victoria cu Rapid: „Am arătat ca o familie”

Universitatea Craiova nu a început excelent partida, deși încă din minutul 14. Giuleștenii au deschis scorul, însă echipa lui Eugen Neagoe avea să marcheze de trei ori până la final.

Cel mai frumos gol al meciului a fost marcat de George Cîmpanu în minutul 38. „Trebuie să ne antrenăm zi de zi, să tragem la podium. Ne bucurăm în seara asta și de mâine ne gândim la partida cu Sepsi. Am intrat într-o criză de timp că nu marcam, după a venit imediat și penalty-ul celor de la Rapid și ne-a dat puțin în cap.

Dar am arătat ca o familie, ca o echipă și sunt foarte bucuros că am luat cele trei puncte. Luăm meci cu meci. Etapa viitoare mergem la Sepsi cu gândul să câștigăm și la final vom vedea unde ne clasăm”, a declarat George Cîmpanu, la finalul meciului.

Jovan Markovic pune presiune pe FCSB: „Podiumul este obiectivul”

Eugen Neagoe a mutat inspirat în a doua repriză când l-a introdus pe Jovan Markovic în locul lui Ștefan Baiaram. „Decarul” oltenilor a văzut inițial cartonașul roșu de la Radu Petrescu, însă „centralul” și-a schimbat decizia după analiza VAR și i-a arătat doar cartonașul galben.

„Eu tot timpul încerc să-mi fac treaba, chiar dacă sunt rezervă sau titular, vreau să marchez și să-mi ajut echipa. Am muncit, am ratat foarte mult. A părut un meci ușor, dar a fost foarte greu. Așteptam de mult victoria, sperăm să câștigăm și meciurile următoare.

Podiumul e obiectivul, dar la final se trage linie și vedem unde ne aflăm. E un Paște fericit și pentru suporteri și pentru noi”, a declarat și Jovan Markovic.

Vladimir Screciu a anunțat obiectivul Universității Craiova: „Vrem în cupele europene”

„Este un țel al nostru să ne apropiem cât mai mult de podium. Să vrem să prindem un loc de cupe europene. Eu zic că dacă o să câștigăm cele trei puncte la Sepsi o să punem presiune pe celelalte trei echipe. Pot apărea surprize.

Mai este un meci și se termină turul. Ați văzut câte se pot întâmpla. De-asta este frumos fotbalul pentru că pot apărea surprize oricând și sper să facem și noi o surpriză”, a declarat Vladimir Screciu.

Fotbalistul de 23 de ani a vorbit despre problemele cu accidentările din ultima vreme. „Mă simt puțin cam obosit. Am avut o mică leziune, dar am trecut cu bine peste ea. Sper să mă refac după acest meci. Chiar dacă nu am jucat meciul trecut, nici antrenamentele nu le-am putut face 100%.

M-am antrenat doar 3 zile, dar cei din staff o să aibă grijă de mine”, a mai spus Vladimir Screciu care nu a fost în lotul Universității Craiova la înfrângerea cu Farul, scor 2-3.