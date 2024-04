Marton Fucsovics a avut parte de două meciuri grele pe . În prima rundă l-a învins pe Valetin Vacherot, scor 7-6, 6-2, iar în optimi l-a eliminat pe favoritul doi, Tallon Griekspoor, scor 7-5, 6-1.

Jucătorul care a reuşit “imposibilul” la Ţiriac Open: “Nu am mai văzut aşa ceva şi nu cred că se va mai întâmpla vreodată”

Maghiarul a reuşit o performanţă rară în tenis, reuşind să întoarcă soarta unui tiebreak de la scorul de 0-6, în meciul cu Vacherot. Chestionat pe această temă, Fucsovics a rămas şi el uluit, spunând că nu crede că va mai putea face asta vreodată:

ADVERTISEMENT

“Nu am mai văzut aşa ceva şi nu cred că se va mai întâmpla vreodată”, a spus Marton Fucsovics într-un dialog cu jucătorii români prezenţi la turneu.

L-a eliminat pe favoritul doi: “La acest nivel, cam așa trebuie să joci”

În meciul cu Griekspoor, maghiarul a reuşit să evolueze foarte solid şi a povestit că în ciuda condiţiilor grele, cu vânt, ploaie şi frig, a reuşit să se adapteze foarte bine şi să simtă terenul:

ADVERTISEMENT

“A mers foarte bine chiar dacă a trebuit să aștept mai mult. Am simțit terenul foarte bine chiar dacă a fost foarte alunecos și frig, condiții grele. Am fost bine pregătit mental și fizic.

La acest nivel, cam așa trebuie să joci. Când întâlnești adversari din primii 30 în lume trebuie să evoluezi foarte bine ca să ai o șansă. Într-adevăr, am fost la un moment dat îngrijorat că se va întrerupe iar meciul.

ADVERTISEMENT

Asta pentru că mă simțeam foarte bine pe teren, după întreruperea cauzată de ploaie am început foarte bine, am câștigat șase game-uri la rând, apoi a început iar să picure.

“Am luat prânzul de trei ori, am încercat să fiu pregătit tot timpul”

Tallon a început să lovească mingile fără presiune și mereu se poate întoarce soarta unui meci. Trebuia să rămân puternic mental și mă bucur că am putut închide meciul foarte rapid.

ADVERTISEMENT

Am venit la 8 dimineața aici pentru că eram programat să joc primul. Am așteptat ceva timp în lounge, am plecat la hotel, apoi am revenit. Am luat prânzul de trei ori, am încercat să fiu pregătit tot timpul”, a spus Fucsovics pentru FANATIK.

Şi-a schimbat antrenorul: “Cei tineri vin puternic din urmă, dar încerc să țin pasul cu ei”

Maghiarul a căzut în clasament până pe locul 82 după ce a avut un început de an dificil, iar asta l-a făcut să schimbe antrenorul şi staff-ul. Fucsovics declară că e din ce în ce mai greu să se menţină în top, având în vedere că cei tineri vin tare din urmă:

“Am început mai slab sezonul, am avut niște accidentări. Cei tineri vin puternic din urmă, dar încerc să țin pasul cu ei. Am un antrenor nou, oameni noi pe lângă mine.

Și asta se vede. S-a schimbat vibe-ul, sunt mai încrezător pe teren, mi-am recăpătat bucuria de a juca tenis și asta se vede. Sper să o țin tot așa”, a spus Fucsovics.

În sferturile de finală de la Ţiriac Open, Marton Fucsovics va evolua vineri împotriva lui Corentin Moutet, cel care l-a eliminat în turul doi pe .

82 este locul ocupat în clasamentul ATP de Fucsovics

6,726,938 de dolari a adunat jucătorul maghiar din premii