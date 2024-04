Nuno Borges , scor 3-6, 7-5, 6-2, după două ore și 11 minute. Favorit 7 la câștigarea trofeului, sportivul din Portugalia a explicat pentru FANATIK cum a reușit să treacă de jucătorul elvețian, fost ocupant al locului 3 în ierarhia ATP.

Nuno Borges, prima reacție după ce l-a învins pe Wawrinka la Țiriac Open: „Mi-am recăpătat încrederea!”

Nuno Borges (55 ATP) a avut o prestație remarcabilă în duelul în primul tur la Țiriac Open. Deși a pierdut primul set în fața triplului campion de Grand Slam, Nuno Borges a revenit incredibil și s-a calificat în turul secund al turneului din Capitală.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit. Este pentru prima oară când vin în București. Am mai fost la Cluj-Napoca o singură dată. Mă bucur de turneu. Cred că suprafața de joc este puțin prea lentă, iar mingile sunt rapide. Nu este ideal pentru stilul meu de joc, este o situație dificilă.

Mi-a luat puțin timp să mă adaptez și la felul în care juca. El a început foarte bine. Am început să câștig puncte la retur și mi-am recăpătat încrederea. Am avut și noroc în al doilea set. Per total, am jucat foarte bine și sunt mulțumit”, a declarat Nuno Borges.

ADVERTISEMENT

Călăul lui Wawrinka a explicat pentru Fanatik cum l-a răpus pe triplul campion de Grand Slam: “M-a motivat că e un nume uriaș!”

Stanislas Wawrinka, ajuns la 39 de ani, s-a impus la Australian Open 2014, Roland Garros 2015 și US Open 2016. De-a lungul carierei, jucătorul elvețian a câștigat 16 titluri ATP. În ianuarie 2014, Wawrinka ocupa locul 3 în lume.

Nuno Borges a recunoscut că a fost motivat la maximum de numele adversarului pe care l-a avut în față. „Presiunea te ajută în astfel de momente. M-a motivat că e un nume uriaș!

ADVERTISEMENT

Știu că Wawrinka nu este în forma de altădată, dar a realizat foarte multe în cariera lui. A jucat ca pe vremuri. Oamenii îl iubesc foarte mult și poate că te simți puțin defavorizat. În această postură, nu ai atât de multă presiune când joci și te simți relaxat”, a mai spus Nuno Borges.

Nuno Borges, încântat de atmosfera de la București: „ A fost minunat”

la meciul dintre Nuno Borges și Stanislas Wawrinka. În turul 2, Borges îl va înfrunta pe francezul Corentin Moutet. Va fi prima întâlnire directă între cei doi jucători.

ADVERTISEMENT

„Fanii au fost grozavi, au avut foarte mult respect încă de la începutul meciului. Atmosfera a fost minunată. Am avut momente foarte bune de joc.

Meciul viitor o să încep așa cum am terminat astăzi, într-o notă foarte pozitivă. În tenis nu se știe niciodată, se poate întâmpla orice. Sper să am un parcurs cât mai bun”, au fost cuvintele lui Nuno Borges.