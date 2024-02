Eduard Radaslavescu este autorul unor ocazii mari ratate în derby-ul FCSB – Farul, scor 1-1, de pe Arena Națională. Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul își dorește să rămână la „roș-albaștrii”, deși i-a propus în mai multe rândur un împrumut în SuperLiga.

Jucătorul care nu vrea să plece de la FCSB: Becali: „I-am zis du-te acolo, du-te dincolo. El, nu și nu!”

Gigi Becali l-a transferat pe Eduard Radaslavescu de la Farul Constanța în 2022, însă tânărul nu a reușit să se impună la FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” .

Mijlocașul în vârstă de 19 ani a intrat în minutul 81 cu Farul Constanța și a ratat două șanse mari de gol pentru „roș-albaștrii”. Gigi Becali a dezvăluit în direct că Eduard Radaslavescu a refuzat să plece de la în nenumărate rânduri, chiar și împrumut.

„Scapi singur, dă-o mă la poartă dă gol. Dai pas, ce pas mă ai scăpat singur dă șut la poartă rupe plasa. Altă dată când a trebuit să dea nu a dat și s-au supărat pe el că de ce nu a dat și atunci a rămas în cap aia. Eu tot mai cred în Radaslavescu.

Cred pentru că e copil, nu a jucat, stai să joace. Împrumut am vrut să îl dau, nu voia să se ducă, eu voiam să se ducă să joace. Du-te mă acolo, du-te mă acolo, nu vrea să plece”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe .

Horia Ivanovici a găsit motivul pentru care FCSB nu a bătut Farul: „E de curtea școlii”

Horia Ivanovici l-a criticat pe Eduard Radaslavescu după ce FCSB nu a reușit să câștige cu Farul Constanța. Acesta a avut un discurs dur despre mijlocașul „roș-albaștrilor” care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

„Eu zic că totul s-a jucat la cele două ocazii uriaşe ale lui Radaslavescu. El dovedeşte că e jucător de curtea şcolii. Mi-am propus să fiu mai ponderat, să nu jignesc jucătorii, să nu îi mai fac pârnăi.

Dar pentru mine, Radaslavescu este jucător de miuţe, de curtea şcolii. Când o să jucăm în curtea şcolii, pe bitum, îl invit pe Radaslavescu să joace acolo cu noi. E perfect pentru asta.

Are două singur cu portarul. Pa! Du-te şi caută-ţi echipă. Are dreptate Gigi. Tu acolo faci diferenţa şi cu asta am terminat povestea. Acolo ai două ocazii cât casa, pe superiorităţi clare”, este de părere Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

