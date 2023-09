Jucătorul care putea da culoare în România – Israel 1-1: “Mitriță era aur!” / “Solomon al nostru”

În duelul terminat la egalitate cu Israel, România ar fi avut nevoie de un jucător care să facă diferența. Analiștii de la FANATIK s-au gândit la Alexandru Mitriță ca fiind , așa cum oponenții “tricolorilor” l-au avut pe Solomon, care joacă la Tottenham, în Premier League.

Horia Ivanovici: “Mitriță s-a era o soluție, era aur aseară”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, gazda emisiunii susține că România ar fi avut nevoie de un jucător precum Solomon. ar fi fost o soluție bună pentru echipa națională a lui Edi Iordănescu.

“E adevărat. Nu am luat 5-0 de la Israel. Până la urmă suntem neînvinși. Acesta e paradoxul, că pe noi nu ne-a bătut nimeni până acum. Ca puncte pozitive. Mie mi-a plăcut de cuplul de fundași centrali, de Drăgușin și Burcă, care se leagă. Mi-a plăcut și Manea pe dreapta cum a jucat. De la Bancu mă așteptam la mai mult, nu vreau să îl critic, doar că aș fi vrut puțin mai mult de la el. Cred că are valoare să joace mai bine.

Eu rămân la părerea că Mitriță era aur aseară. Era o soluție pe bancă Mitriță. Este un jucător care face diferența. Eu l-aș fi luat pe Mitriță și cred că ar fi putut să joace și 20 de minute. Mitriță putea fi ca Solomon pentru noi și era o soluție pentru Edi Iordănescu.

Noi trebuie să îi susținem pe Edi și naționala marți cu Kosovo. Noi acum facem o analiză chiar și pentru Edi. Noi trebuie să fim optimiști să încercăm să jucăm altfel, iar Edi să găsească cheița aceea magică. Să dea drumul la jocul nostru și să batem Kosovo.

Marea problemă e alta. Eu îl știu pe Edi bine. E un băiat senzațional Edi Iordănescu. Greșește Gigi Becali, Edi nu e arogant deloc. E un băiat la care dialogul este pe primul loc, întotdeauna. Problema noastră este că jocul din aceste preliminarii este din ce în ce mai îngrijorător. Eu sunt primul care vreau ca România să se califice, dar cu jocul acesta e greu. Nu merge tot timpul cu noroc.”, a spus Horia Ivanovici.

Dănuț Lupu: “Noi nu avem jucători de atac!”

După duelul României cu Israel, Dănuț Lupu a ajuns la concluzia că echipa națională nu are jucători pentru faza de atac: “Noi nu putem să jucăm alt sistem, în afară de ce jucăm deja. Noi pe faza de atac nu avem, încă, oameni, în afară de Alibec care joacă puțin împins. Am văzut și aseară, la un moment dat ajunge mingea la el și nu are cui să i-o dea. Cea mai mare problemă la națională sunt mijlocașii. La noi, și ieri, mijlocașii au fost fileu.”

Mihai Stoichiță: “Au rămas încrederea și șansa”

La FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a vorbit despre punctele pozitive ale echipei naționale. Analistul a vorbit și despre Drăguș, ca un posibil înlocuitor al lui George Pușcaș: “Au rămas încrederea și șansa să mergem în continuare la Europene. Nu pot să scot în relief ce nu am văzut. Sunt și eu supărat și amărât de ce s-a întâmplat. Sper la mai bine, pentru că acesta este fotbalul. Dacă am sta acum să ne plângem nu am ajunge nicăieri. Singurul bun de la meciul acesta este că am reușit să ținem de egal până la final.

Sunt foarte surprins de anumite declarații pe care le-am văzut prin presă. Mai ales de la oameni care au jucat fotbal. Cică, să desființăm fotbalul, nu se poate așa ceva. Noi trăim din fotbal. Iordănescu are tot ce îi trebuie acolo pentru a găsi cheia. Are toată încrederea și trebuie să aibă și el încredere, pentru că el trebuie să declanșeze declicul acesta și să ne revenim. Pentru că jucătorii sunt aceeași. Nu vă așteptați la altă componență. Poate mai apar dintre cei tineri ceva jucători.

Eu cred că aventurile acestea pe care le-a făcut el foarte des. Mutându-se dintr-o parte în alta, nejucând multă vreme. El ar fi fost pe același post cu Pușcaș și fiecare dintre ei au calități diferite, dar Drăguș nu e chiar vârf. Dar noi când avem un rezultat negativ, întotdeauna găsim alți jucători în locul celorlalți. “

