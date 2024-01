Dinamo se află în această perioadă în Antalya, unde se pregătește pentru partea a doua a sezonului. În același timp, , iar Andrei Nicolescu a dezvăluit că mijlocașul Iulian Roșu refuză să semneze rezilierea contractului.

Iulian Roșu, jucătorul care refuză să plece de la Dinamo: „Nu acceptă decizia antrenorului”

Dinamo a bifat primul transfer al iernii. Darko Velkovski a fost prezentat oficial, însă . În schimb, mai mulți jucători vor pleca din Ștefan cel Mare în perioada de mercato din iarnă.

ADVERTISEMENT

Cătălin Țîră a fost primul jucător care a părăsit-o pe Dinamo în această perioadă. Pe listă se mai află Filip Dujmovic și Iulian Roșu. Conducerea din Ștefan cel Mare are dificultăți în ceea ce privește rezilierea mijlocașului de 29 de ani.

„Sunt 3 despărțiri și 2 jucători în care noi credem în viitor. Cu unul am ajuns la o înțelegere, cu al doilea e foarte aproape să reziliem amiabil. Ar treilea vrea să rămână. Iulian Roșu nu acceptă decizia antrenorului.

ADVERTISEMENT

O să vedem în viitor ce se întâmplă. Am încetat contractul cu Țîră, suntem foarte aproape și cu Filip (n.r. Dujmovic). Darko Velkovski trebuia să ajungă în seara asta. S-a anulat un zbor, au fost niște complicații. Va ajunge cât mai repede”, a declarat Andrei Nicolescu, la .

de la Dinamo, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Clubul era antrenat la acea vreme de Ovidiu Burcă. „Câinii” intenționează să-i dea împrumut pentru a prinde minute pe tinerii Deniz Giafer și Valentin Borcea.

ADVERTISEMENT

7 apariții a avut Iulian Roșu în SuperLiga la Dinamo în actuala stagiune

Andrei Nicolescu, anunț pentru suporterii lui Dinamo: „E foarte greu să facem transferuri pe sume de transfer”

Conducerea lui Dinamo a anunțat transferuri importante în această iarnă, însă „câinii” au oficializat până acum doar mutarea lui Darko Velkovski. Andrei Nicolescu a venit cu un anunț îngrijorător pentru suporteri. Administratorul special din Ștefan cel Mare vrea să aducă între 4 și 6 jucători de calitate la Dinamo.

”Trebuie să facem o strategie de criză. Ce își doresc suporterii, e foarte greu să facem transferuri pe sume de transfer. Noi acum luăm măsuri de criză pentru următoarele șase luni.

ADVERTISEMENT

Noi încercăm și ne bazăm foarte mult pe relațiile personale ale lui Mister pentru a reuși mai multe transferuri. Am avut de la începutul colaborării o idee comună. Ne dorim între 4 și 6 transferuri, dar cu jucători de valoare care să aibă impact imediat.

A doua condiție este că trebuie să înțeleagă că vin la Dinamo, nu doar pentru bani. Anumiți jucători așteaptă 15-16 ianuarie pentru a dat un răspuns, dar este foarte târziu pentru Dinamo”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Ante Roguljic a fost pe lista lui Dinamo după plecarea din Bănie, însă o posibilă sosire a croatului sub comanda lui Zeljko Kopic a picat. Anunțul a fost făcut chiar de Andrei Nicolescu. „Au fost niște discuții preliminare acolo. Din câte am înțeles, el are altă viziune despre ce își dorește în viitor, așa că nu am mai continuat discuțiile”, a spus Andrei Nicolescu.