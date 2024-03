Jucătorul de la FCSB care i-a dat pe spate pe oficialii de la CFR Cluj. „El le-a câștigat titlul”

CFR Cluj e la 14 puncte în spatele FCSB-ului, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat. Ardelenii își dau pălăria jos în fața rivalilor și dezvăluie cine e „vinovat” pentru acest avans uriaș al roș-albaștrilor.

Jucătorul de la FCSB care i-a impresionat pe șefii lui CFR Cluj: „Are un an de excepție, îl felicit!”

. „Șeptarul” vicecampioanei a oferit un assist la reușita lui Luis Phelipe, cea care Deși CFR Cluj e în lupta la titlu cu FCSB, Cristi Balaj e impresionat de „Mbappe de România”.

„La FCSB, Florinel Coman a fost locomotiva care a tras echipa după el în acest an. Are un an de excepție, îl felicit. Sper și la Euro să aibă aceleași evoluții și nu putem decât să-l felicităm pentru ceea ce a realizat în acest an. Mă bucur pentru el în primul rând.

Este cel care le-a câștigat meciurile. Dacă vedeți câte puncte a câștigat FCSB prin golurile sau assist-urile lui Florinel Coman, veți înțelege ceea ce a făcut în acest an.

Trebuie felicitat! Trebuie să fim fair-play și corecți”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

Alături de Darius Olaru, Florinel Coman este golgheterul la zi al SuperLigii, cu 14 reușite. Tot în acest campionat, în cele 26 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul roș-albastru, atacantul în vârstă de 25 de ani a reușit și 8 assist-uri.

„Fiind un jucător român și având o calificare la Euro, care începe în curând, nu poți decât să te bucuri”, a adăugat președintele lui CFR Cluj.

Florinel Coman mai are contract cu FCSB până în vara anului 2028. Totuși, atacantul are o clauză de reziliere în valoare de 5.000.000 de euro, care, dacă va fi achitată, îl va despărți după șapte ani de FCSB. În prezent, conform transfermarkt.com, cota lui de piață e exact 5.000.000 de euro.

În ultima perioadă de mercato, . Gigi Becali a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK toate detaliile și de ce „șeptarul” n-a dat curs acelei propuneri.

“TI-E DOR DE DAN PETRESCU?” | Cum a reactionat CONDUCEREA CFR CLUJ dupa 1-1 cu Farul