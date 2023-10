Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe Becali. „Nu l-am scos eu, s-a cerut singur afară”

Drept dovadă, Tavi Popescu nu a rezistat prea mult pe teren și a fost schimbat după prima repriză, în timp ce Alex Băluță a părăsit terenul în prelungiri, pentru că ar fi cerut acest lucru. De altfel, Gigi Becali a anunțat că Alexandru Băluță se bucură de un tratament preferențial precum Florinel Coman, deci nu e schimbat fără un motiv clar și fără să ceară acest lucru.

Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe Becali

, nu a trecut mingea pe la el deloc. Ce înseamnă măi, ia vezi câte atingeri de minge are un jucător, asta e valoarea lui. De câte ori s-a întâlnit cu mingea? Dacă s-a întâlnit cu mingea a alergat să o primească, dacă nu înseamnă că a fugit de minge.

Știu, el a fugit de minge. Dacă tu fugi de minge, înseamnă că ți-e frică, n-ai valoare. N-ai văzut Băluță, ăla s-a cerut el! Îl scoteam eu vreodată? Ai văzut mereu mingea e doar la el, mingea la adversar, doar la el? De ce?

Că el fuge după ea! Și când e la adversar fuge să o ia, când nu e la el se demarcă să o primească, nu îi e frică de minge. Păi, tu te-ai făcut fotbalist și ți-e frică de minge? Dacă ești fotbalist, du-te după minge, dacă iubești mingea. Dacă ești fotbalist”, a explicat Gigi Becali.

În concluzie, Gigi Becali le cere jucătorilor săi să tragă mai tare și să se dăruiască pe teren, pentru că mulți dintre ei joacă la ”alibi” și fug de minge, în speranța că nu vor fi trași la răspundere dacă greșesc.

Gigi Becali crede că o parte dintre jucătorii FCSB sunt fricoși

o știu toți. n-a spus-o nimeni, o spun eu acum, pentru că n-au spus oamenii că era lucru evident. Dacă ești fotbalist, când nu e mingea la tine caut-o. Caută de la adversar, și Hagi a mai spus așa, dar în alte cuvinte.

Dar, când e la alt jucător, o cauți în locuri unde să o primești, demarcă-te să primești mingea dacă o iubești. Dacă te ascunzi după adversar…Cu fricoși nu poți că ei se ascund. Djokovic când o primește imediat o dă, a dat-o în aut din prima. Mai era 3-4-5 minute, păi ești mijlocaș, stai cu ea la picior, tu ce dai din prima? De frică”, a concluzionat Gigi Becali.

Gigi Becali, laude pentru Băluță