Jucătorul de la Rapid care a refuzat să devină antrenor: „Am avut o propunere! Dar nu mă văd continuând în fotbal!”. Exclusiv

Raul Costin a revenit la Rapid, în vara anului trecut, de la CS Mioveni. Acesta mai are contract până la finalul actualului sezon cu .

Raul Costin a refuzat să devină antrenor secund la Rapid

Raul Costin a dezvăluit faptul că, la finalul actualului sezon, se va retrage din cariera de fotbalist. Motiv pentru care Rapid i-a propus să devină antrenor secund, însă acesta a refuzat oferta giuleștenilor, deoarece, în momentul de față, nu se vede continuând în fotbal.

Totodată, mijlocașul, în vârstă de 36 de ani, spune că nu este dispus să renunțe la contractul cu Rapid, care urmează să expire în vară, chiar dacă .

„Am avut o discuție cu cei din conducerea clubului și le-am spus că sunt la dispoziția lor, doar că ei nu se vor mai baza pe mine. Nu mi-au dat vreo explicație.

Eu îmi voi duce contractul până la final și vedem ce va fi. Mai am contract până în vară. În vară mă voi despărți de ei, pentru că e ultimul sezon în care voi juca fotbal.

Mă retrag, pentru că va naște soția și mă voi ocupa de familie. Am avut o propunere de la Rapid să fiu antrenor secund, doar că am refuzat, pentru că, după atâta timp, în momentul de față, nu mă văd continuând în fotbal.

Dar, pe viitor, cine știe? În momentul de față, asta simt. De fotbal nu m-am săturat. Mai mult de ceea ce este în jurul fotbalului. Nu știu dacă cei de la Rapid sunt de acord, doar că eu am un contract pe care vreau să-l duc până la final”, a declarat Raul Costin, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Raul Costin: „Salariul meu este printre cele mai mici!”

Raul Costin mai spune că salariul său este unul dintre cele mai mici de la Rapid, fără să dezvăluie suma exactă.

„Eu am mai fost în aceeași postură și în iarnă, când s-a vrut să se renunțe la mine și am revenit, după aceea, și am jucat în aproape toate meciurile, concomitent cu promovarea.

Acum, e a doua oară când se întâmplă același lucru și sunt hotărât să merg până la capăt. La mine e un caz diferit și nu văd de ce aș nenunța înainte (n.r. la contract).

Cred că salariul meu, la Rapid, este printre cele mai mici. Eu aveam un alt salariu. Am renunțat la bani, în iarnă, ca să revin”, a mai spus Raul Costin.

În prezent, Rapid se află pe locul 7 din Liga 1, cu 32 de puncte obținute după 21 de meciuri jucate.