Jucătorul pe care patronul l-a lăudat după Craiova – Dinamo 1-0. „E un nou început”

Oltenii au trecut printr-o perioadă grea, dar a adus după două remize consecutive.

Remarcatul lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru a avut remarcați la acest meci. Cel mai mult i-a plăcut de un jucător ce a fost, până la acest meci, ieșit din formă.

Andrei Ivan a fost remarcatul lui Mihai Rotaru la acest meci. Despre el a spus că a alergat mult și s-a dedicat pentru a-și ajuta echipa să obțină un rezultat bun.

”Ivan cred că a alergat 12-13 kilometri. Nu a avut realizări, a avut și ghinion, dar în ceea ce înseamnă atitudinea și risipa de efort e de apreciat, dar nu doar la el.

Pentru toată lumea este un nou început. Scopul meu este să reconstruim clubul Universitatea Craiova din punct de vedere sportiv. Șocul, când schimbi antrenorul, este o consecință. Și pentru Kolic, și el a avut o risipă de efort”, a spus Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Petev după meci

Noul antrenor al oltenilor, Ivaylo Petev, a vorbit după victoria cu Dinamo, fiind foarte fericit că elevii lui au reușit să se impună în acest meci.

„Vreau să îmi felicit jucătorii, au luptat până la final. Le mulțumesc și fanilor, care au fost alături de noi. Primele 30 de minute au fost foarte bune, am marcat și am avut două mari ocazii. Au fost și lucruri de care nu sunt mulțumit. Am pierdut prea ușor mingea când nu am fost presați.

Dar cel mai important era să obținem cele 3 puncte, iar pentru noi e bine că le-am obținut. Am spus de la început că nu o să fie ușor. Repriza a doua nu a fost foarte bună, dar și jucătorii sunt oameni. Cele 3 puncte erau cele mai importante, sperăm să jucăm mai bine în viitor.

Am avut emoții pentru debut. Nu sunt de piatră. Pauza este ideală pentru noi. Sunt 5-6 jucători care pleacă, unii la tineret, alții la alte naționale. Noi trebuie însă să ne antrenăm și să ne îmbunătățim. Mihai Rotaru a venit și ne-a felicitat după meci”, a declarat Petev, la conferința de la finalul meciului.

