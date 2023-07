Jucătorul remarcat de șeful lui Dinamo: „Arată ca un lider”

Andrei Nicolescu a intervenit telefonic în . Președintele lui Dinamo a tras concluziile după runda inaugurală din SuperLiga, în care

Ahmed Bani, liderul lui Dinamo

Dinamo a revenit în SuperLiga după primul ei an din istorie petrecut în Liga 2. „Câinii roșii” le-au ținut piept cât au putut oltenilor, dar au clacat în repriza a doua, atunci când și Jovan Markovici au reușit să înscrie.

„Eu cred că nouă ne lipsește dinamica acum, pentru că din punct de vedere tactic am arătat că putem face față oricărei echipe de Liga 1. Așa cum vă spuneam și acum o lună și jumătate, la începutul SuperLigii vom fi pregătiți cam 70%. S-a văzut și aseară. Mai avem de integrat jucători și ne lipsește dinamica de Liga 1.

E o viteză în plus pe care trebuie să o câștigăm în ceea ce privește modul de exprimare pe teren. Eu cred că după ce se reglează lucrurile astea, Dinamo nu va mai sta la mâna unui penalty pentru a avea un rezultat bun”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Jucătorii se iau după el, îl urmăresc”

Dinamoviștii au avut și ei ocazia golului. La scorul de 1-0 pentru Universitatea Craiova, Ahmed Bani a ratat o lovitură de pedeapsă. În ciuda acestei nereușite, atacantul în vârstă de 20 de ani a primit atât sprijinul fanilor, cât și a conducerii.

„Mi s-a părut că stadionul e neîncăpător și dacă aveam o arena mai mare spectacolul ar fi fost și mai frumos. Îi felicit pe fanii noștri și datorită prezenței, dar mai ales datorită reacției după ratarea penaltyului de către Bani. A fost un gest extraordinar.

Am văzut că toți apreciază că acești copii care au crescut în curtea lui Dinamo au evoluat anul trecut mai mult decât au evoluat ei în ultimii 2-3 ani și toți au văzut că au alt spirit, altă atitudine față de fotbal și cred că lucrul ăsta îl răsplătesc fanii pentru copiii lui Dinamo care cresc acum.

Și eu am discuții cu el, cu Ahmed. I-am spus că e un lider prin definiție. Jucătorii se iau după el, îl urmăresc. Pentru că el are un talent înnăscut. Îl sfătuiesc tot timpul, fie că îi reușesc sau nu execuțiile, să fie tot timpul cu capul sus. Nu vreau să transmită stând cu capul jos o stare a lui ceea ce trebuie pe teren. Și ușor ușor face treaba asta. Chiar dacă îi ies sau nu lucrurile, începe să se comporte ca un lider și să tragă echipa după el.

Momente d-astea se întâmplă în fotbal, n ai cum să nu greșești. Important e să te scuturi repede și să o iei e la capăt. Și coechipierii l-au ajutat și asta demonstrează că sunt un grup foarte, foarte unit.

Dacă nu se rata penaltyul altfel se juca meciul. Eu cred că am controlat jocul ca și dinamică. Nu am avut o viteză în plus ca să surprindem pe faza de atac”, a adăugat președintele lui Dinamo.

300 de mii de euro este cota de piață a lui Ahmed Bani conform transfermarkt.com

8 goluri și 13 assist-uri are tânărul atacant în 88 de meciuri pentru roș-albi

