Jude Bellingham, vedeta lui Real Madrid, are performanțe incredibile în Champions League! Cum și-a salvat echipa în returul cu Leipzig

Jude Bellingham, vedeta lui Real, a avut performanțe excelente după transfer, având evoluții fabuloase în Champions League, și a reușit să devină unul dintre favoriții fanilor. Bellingham se apropie în acest sezon al celei mai bogate competiții intercluburi de cifrele lui Steven Gerrard, jucătorul legendar al lui Liverpool.

Bellingham a ajuns la opt assist-uri și e la egalitate cu Galeno. Doar Harry Kane de la Bayern Munchen are mai multe reușite. Bellingham a ajuns la cifre incredibile după meciul Realului cu cei de la Leipzig. Deși are vârsta de 21 de ani, Bellingham a demonstrat deja că cei de la Real Madrid nu s-au înșelat atunci când l-au adus pe Bernabeu.

Real Madrid a avut emoții cu mult mai modesta Leipzig în meciul de calificare în sferturile Spaniolii plecau cu prima șansă în acest retur, mai ales după victoria din Germania, scor 1-0. Totuși a doua manșă a fost dificilă pentru madrileni care au tremurat serios la ratarea mare a lui Dani Olmo.

What a goal from Vinicius Jr to give Real Madrid the 2-0 lead on aggregate against RB Leipzig. ⚽️🇧🇷

Great run and pass from Jude Bellingham for the assist. 🪄🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra)