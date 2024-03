Juniorii Petrolului, prădați de hoți la un turneu din Italia: “Ne-au lăsat fără bani, telefoane și echipament”

Competiția se desfășoară la Pisa, cu participarea a 120 de echipe, sosite din toată Italia și din diverse alte țări, precum Elveția, Franța, Germania, Albania, România, Anglia și Turkmenistan.

Hoții au prădat unul dintre microbuzele cu care juniorii Petrolului au făcut deplasarea la un turneu din Pisa, Italia

Turneul a fost deschis aseară cu o paradă a echipelor participante, care a avut loc în Piazza dei Cavalieri, în apropierea căreia a avut loc incidentul neplăcut.

ADVERTISEMENT

s-au deplasat acolo un două microbuze închiriate, iar la întoarcere au avut surpriza de a constata că unul dintre ele a fost spart. Hoții au făcut două geamuri țăndări și au furat tot ce au găsit: ghiozdanele copiilor, bani, telefoane, echipament.

“Când ne-am întors am rămas cu gura căscată. Copiii au început să plângă, vă dați seama. Am sunat la Poliție și ne-au chemat acolo să dăm declarații, n-au vrut să vină ei la fața locului. Am dat declarații și aia a fost.

ADVERTISEMENT

Pagube importante pentru juniorii Petrolului: bani, telefoane și echipament. Au furat chiar și ghiozdanele copiilor

Vă dați seama că șansele să recuperăm ceva sunt minime, spre zero chiar. Am jucat primul meci în echipamentul de prezentare și mergem să luăm tricouri ca să avem în ce juca următoarele meciuri”, a declarat , prezent la fața locului, pentru FANATIK.

Problema mare este că puștii au rămas și fără documente și nu se pot întoarce acasă decât după ce vor primi unele provizorii. Pentru asta trebuie să meargă luni la Consulatul Român de la Bologna, unde se vor face demersurile necesare ca să poată ajunge înapoi în România.

ADVERTISEMENT

Cert este că toată această situație va aduce și mai multe cheltuieli pentru toți cei care au participat la competiție, care vor fi nevoiți să mai plătească și alte nopți de cazare.

Pisa, simbol al Toscanei, oraș cu infracționalitate ridicată

Pisa, una dintre cele mai importante atracții turistice din Italia, și simbol al Toscanei este recunoscută ca fiind o zonă cu infracționalitate ridicată.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Italia în sine, este pe primul loc în lume în topul țărilor în care ai cele mai mari șanse de a fi jefuit, potrivit unui index european realizat de compania Quotezone, care a calculat numărul de jafuri în orașele cu cele mai importante atracții turistice.