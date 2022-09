Kaka declarație surprinzătoare despre Real Madrid în ziua debutului ca maratonist. ”Cea mai bună amintire a mea pe Bernabeu? Ziua în care am plecat!”

Pe lista BMW Marathon de la Berlin, competiție derulată în această dimineață, figura, la capitolul înscriși, și brazilianul Ricardo Izecson dos Santos Leite. Cu siguranță, apropiaților de fenomenul fotbal, numele nu este unul necunoscut. Dar este vorba despre Balonul de Aur 2007, Kaka. Cel care, , dar și despre Real Madrid și naționala Braziliei.

”Sper să termin Maratonul de la Berlin în trei ore și 40 de minute”, își fixează, obiectivul, Kaka

Kaka aleargă la Berlin alături de fratele său Rodrigo. Cel care i-a dat supranumele sub care rămâne în istoria fotbalului. Și, dacă o cursă pe această distanță este o premieră, să alerge pe distanțe lungi nu reprezintă o noutate.

ADVERTISEMENT

Are la activ deja, în iunie anul trecut, Semimaratonul de la Rio. Iar cu o astfel de încercare cochetează de multă vreme. ”Mereu mi-a plăcut să mă antrenez. Și când am părăsit fotbalul profesionist am continuat să o fac.

Dar adevărul este că nu mai aveam un obiectiv. După ce am vorbit cu niște oameni din Brazilia, am decis să alerg un maraton.

ADVERTISEMENT

În 2017 m-am retras și în 2018 încă participam la meciuri cu prietenii mei. Dar aveam nevoie de acea motivație suplimentară.

A fost în 2019 când am decis să fac acel pas. La început am plănuit să debutez în 2020, dar pandemia mi-a pus în cale planurile. Timp de doi ani nu m-am antrenat suficient pentru a face față acestei provocări”, mărturisește Kaka.

ADVERTISEMENT

Pregătire specială

Kaka spune că nu a fost nevoie să-și schimbe stilul de viață pentru a trece la maraton. A continuat să joace fotbal și tenis. Însă, atunci când antrenamentele s-au intensificat, s-a concentrat pe atletism.

”Ceea ce am făcut a fost să mă trezesc mai devreme, pe la cinci, să alerg până la trei ore și să pot petrece restul zilei cu familia.

ADVERTISEMENT

În 2020 și 2021 m-am antrenat doar de două ori pe săptămână pentru că știam că încă nu voi alerga într-un maraton.

ADVERTISEMENT

Dar acum lucrez cinci zile pe săptămână timp de nouă luni, trei dintre ele alergând și două la sală. În plus, am crescut încărcătura de kilometri în ultimele două luni”, explică Kaka.

Obiectiv preliminar

În ceea ce privește timpul în care va termina întrecerea, Kaka și-a propus un obiectiv. Iar în ceea ce privește viitorul, mărturisește că va lua o decizie după încheierea cursei de la Berlin. ”Sper să termin în trei ore și 40 de minute, deși dacă pot merge puțin mai repede voi încerca.

Ceea ce am înțeles în timpul semimaratonului de la Rio este că atunci când ești în cursă motivația și energia ta sunt mai mari decât la antrenament. În acea zi am plănuit să alerg în 1:46 și am terminat în 1:39.

Dacă voi mai alerga? Nu stiu. Ceea ce vreau este să termin primul asta și apoi vom vedea pentru că ultimele două luni de antrenament au fost foarte grele”, afirmă fostul star al lui Real Madrid.

Declarație surpriză despre Real Madrid

Desigur, din discuție nu putea lipsi fotbalul. Mai întâi, a făcut o paralelă între un maraton și un joc de Champions League. ”Presiunea este diferită, deci senzațiile sunt diferite.

Când joci fotbal ca profesionist, sunt mulți oameni care se uită la tine cu așteptări enorme, în timp ce aici totul se întâmplă din cauza a ceea ce simt.

Dacă duminica asta termin in 3h40 va fi bine dar daca alerg mai repede sau mai încet, de asemenea”, spune Kaka. Mărturisind că și l-ar dori alături pe Roberto Carlos: ”Fotbalul mi-a dat mulți prieteni, dar aș rămâne cu Roberto Carlos”.

Cea mai bună amintire despre Madrid

Întrebat care este cea mai bună amintire despre Madrid, și perioada petrecută la Real, câștigătorul a dat un răspuns șocant. Însă a oferit și explicațiile necesare.

”Poate suna ciudat, dar prefer ziua în care s-a confirmat că plec, pentru că am vorbit cu Florentino și mi-a spus că mă văd ca pe un mare profesionist care a făcut tot posibilul pentru a obține rezultate grozave la Madrid, dar accidentările și cele câteva minute pe care mi le-a dat antrenorul nu mi-au permis.

A fost o mare satisfacție pentru că am simțit că ușile clubului sunt deschise. De aceea nu mă vei auzi niciodată vorbind de rău despre Madrid sau despre José Mourinho.

De fapt, când l-am întâlnit pe Florentino în finala Ligii Campionilor de la Paris anul acesta, ne-am îmbrățișat”, spune Kaka.

Brazilianul a jucat în 120 de meciuri la Real Madrid, reușind 29 de goluri și 9 de pase decisive. După patru sezoane la formația din capitala Spaniei a plecat, gratis, la fosta sa echipă, .