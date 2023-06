Kalmîkia: disperare, sărăcie și budism. “Raiul” lui Putin sau “Tibetul” rusesc?

Kalmîkia, o regiune unică din Europa unde budismul este religia dominantă, se confruntă cu numeroase provocări. Cu toate că regiunea are acces la Marea Caspică și Volga și este mai mare decât Tatarstan și Krasnodar, Kalmîkia rămâne una dintre cele mai sărace regiuni din Rusia.

Mai mulți localnici din Kalmîkia au participat la proteste, iar “Rusia Unită” (n.r. partidul lui Putin) a pierdut alegerile din capitală. Lama suprem (n.r. conducătorul regiunii) a primit statutul de agent străin. Cu toate acestea, majoritatea kalmîcilor au ales să se alăture războiului în Ucraina, iar budismul joacă un rol important în modul în care aceștia acceptă realitatea modernă.

Cu o populație de doar 264 de mii de oameni, Kalmîkia a suferit o scădere semnificativă a populației de la prăbușirea Uniunii Sovietice, în special din cauza emigrării rușilor. Regiunea se confruntă cu niveluri ridicate de sărăcie și este una dintre cele mai slab dezvoltate entități din Rusia. Agricultura și sectorul public sunt principalele surse de venituri, iar nivelul de urbanizare este în scădere. În plus, Kalmîkia are cel mai ridicat nivel de criminalitate pe cap de locuitor din Districtul Federal de Sud și doar 8% din populație are acces la apă potabilă de înaltă calitate.

Doar unul din 10 localnici cunoaște limba maternă

Limba kalmîkă seamănă cu mongola. Aceasta a suferit o scădere drastică în ultimii ani. Doar unul din zece locuitori vorbește, scrie și citește fluent în limba maternă, iar dorința de identitate națională a crescut în mod semnificativ în regiune. Deși majoritatea locuitorilor sunt de etnie calmucă, inscripțiile în limba kalmukă sunt rare. În ciuda acestor provocări, mulți localnici au o atitudine pozitivă față de și o asociază cu o luptă pentru Uniunea Sovietică. Kalmîcii se înrolează activ în armată și pleacă pe front. Nu se știe dacă o fac din convingere sau din cauza sărăciei.

“Mai devreme sau mai târziu, poporul ucrainean va înțelege că Rusia vrea ce e mai bun pentru ei. Acei soldați care luptă pentru NATO vor depune armele și vor spune: ‘Suntem cu Rusia’. Pentru că . Suntem frați, suntem slavi. Rușii și ucrainenii sunt un singur popor. Nu avem nevoie de America sau NATO, avem nevoie de Uniunea Sovietică.

Am învins fascismul și acum trebuie să învingem America. Îl susținem foarte mult pe Vladimir Putin. Dacă nu ar fi început războiul (n.r. Putin), Ucraina, NATO, America ar putea invada teritoriul Federației Ruse. E un război sângeros, iar victoria va fi a noastră!”, spune unul dintre localnici, poetul Vladimir Sandjiev, în cadrul unui interviu pentru

Localnicii visează la refacerea Uniunii Sovietice

Kalmîkia a fost martoră a două valuri de proteste, îndreptate împotriva președintelui republicii și a numirii unui nou primar. Cu toate acestea, protestele anti-război nu au fost semnificative în Kalmâkia, chiar și după mobilizarea unui număr mare de soldați. Există însă grupuri de opoziție care se tem de persecuția din partea autorităților și care părăsesc republica pentru a se alătura diasporei în alte țări.

Mulți locuitori ai republicii visează la întoarcerea în URSS și cred că acest plan poate fi realizat prin desfășurarea „operațiunii speciale”. În birourile autorităților pot fi văzute portretele lui Putin alături de portretele lui Dalai Lama. Imagini cu Buddha, de asemenea, sunt prezente în viața de zi cu zi.

Kalmîkia, vizitată de Dalai Lama

Budismul joacă un rol important în viața localnicilor. Kalmîkia a fost vizitată și de Dalai Lama. Pe 25 iulie 1991, liderul spiritual al budiștilor a pus piciorul pentru prima dată pe pământul Kalmîk.

„Atunci când eram mic și studiam filosofia budistă, erau mulți oameni de știință din Kalmîkia în mănăstiri budiste – erau doar oameni de știință excelenți”, a spus Dalai Lama.

Potrivit presei locale, pentru cei din Kalmîkia, acest eveniment a fost ca o “gură de aer proaspăt” și a însemnat “redobândirea credinței”. Anterior, Dalai Lama a vizitat URSS de trei ori: în 1979, 1982 și 1986. În cadrul acestor vizite, Sfinția Sa a vizitat Moscova, Buriația și Sankt Petersburg, iar abia în 1991 a ajuns și în Kalmîkia. Vizitele ulterioare ale celui de-al 14-lea Dalai Lama în Kalmîkia au avut loc în 1992 și 2004.