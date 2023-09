Kamara a rupt tăcerea! Are sau nu o relație cu Gabriella Nastas?: ”Așa mi-a venit”

Kamara a vorbit despre posibila relație cu Gabriella Nastas. Cei doi au fost văzuți fiind extrem de apropiați la o nuntă.

Kamara a rupt tăcerea despre o relație cu cântăreața Gabriella Nastas

au fost văzuți sărutându-se la un eveniment la care au participat împreună. Artistul a dat acum lămuriri despre ce se întâmplă între ei, de fapt.

Kamara a mărturisit că a dansat ci artista la evenimentul respectiv. Totuși, el a vrut să lase o urmă de mister și a spus că nici nu se vede bine din imagini dacă se sărută pe buze sau nu. Apoi, Kamara a spus că poate să fie doar prieten cu o fată cu care s-a pupat.

„Ce am făcut? Am dansat un pic. (…) De fapt, voi n-ați văzut, că se vede cu spatele. De unde știți că am pupat-o pe buze și nu am pupat-o pe obraz? Suntem prieteni.

Ne-am pupat și am rămas prieteni. Dacă ești prieten cu o fată se mai întâmplă să vă pupați așa. Suntem în 2023, dacă ești prieten cu o fată te poți pupa cu ea”, a mărturisit Kamara, la Xtra Night Show.

Kamara, detalii despre posibila nouă relație

Kamara a dat apoi mai multe detalii despre ce s-a întâmplat la nunta la care a fost cu . El a spus că totul s-a întâmplat fără să fi băut un strop de alcool.

Kamara chiar a spus că a fost „șoferul de serviciu”, iar atât el cât și Gabriella au simțit atunci o atracție și sărutul dintre ei a venit natural.

„În seara respectivă am fost la nuntă și eu am fost șoferul de serviciu. (…) Eram treaz, nu mint, e adevărul.

Așa ne-a venit în momentul ăla, să ne pupăm. Gata! Așa mi-a venit. Dansam, era mișto, mi-a plăcut atmosfera și așa mi-a venit în momentul ăla”, a adăugat artistul.