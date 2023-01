Partenera lui Kamara, la un pas de tragedie! A fost operată de urgență! ”Un caz mai puțin plăcut… cu cancer la sân”

Gabriella Nastas, femeia pe care o vedem adesea în preajma lui Kamara și care acum îi duce dorul, artistul fiind plecat la Survivor România, s-a aflat pe marginea prăpastiei, în momentul în care, din întâmplare ți-a făcut un control de rutină la sâni, iar de pe fața medicului a putut vedea că lucrurile nu erau deloc așa cum spera. Mai mult, frumoasa brunetă a simțit că pământul îi fuge de sub picioare având un caz în familie de cancer la sân.

Partenera lui Kamara de la Survivor, intervenție de urgență după ce a primit diagnosticul medicului

a trecut prin clipe de coșmar când, a mers la un control de rutină, și medicul i-a spus că lucrurile nu sunt chiar așa cum ar trebui.

ADVERTISEMENT

În premieră pentru FANATIK cântăreața a povestit pas cu pas cum a descoperit diagnosticul, dar și cum a făcut față situației tensionate, cu atât mai mult cu cât, cea care i-a dat viață suferise de această boală cruntă, numită cancer.

Vezi această postare pe Instagram

”Operația pe care am făcut-o la sâni a fost cumva dintr-o întâmplare norocoasă pentru mine. Prietenul meu, Dameh Pascal și-a deschis o nouă clinică. Eu am mers să-l susțin, și, fiind în interiorul unei clinici de estetică m-am tot uitat, am observat niște implanturi acolo pe masă. Erau la dispoziția noastră. Am mai purtat o discuție cu fetele care deja fusese operate.

ADVERTISEMENT

Eu, în sine mea, m-am gândit că la un moment dat o să vreau să fac această intervenție. Nu eram neapărat pregătită atunci, dar știam că o voi face mai devreme sau mai târziu. Eu credeam că după 30 de ani. După ce a slăbit câteva kilograme îmi doream să am sânii un pic mai fermi decât îi aveam. Nu că erau urâți, din contră, pot spune că eram mulțumită de ei, doar că aveam nevoie de o mică intervenție. Nu neapărat de implanturi, îmi doream mai mult un lifting mamar”, a mărturisit, pentru FANATIK, Gabriella Nastas, partenera lui Kamara.

”Un caz mai puțin plăcut în familie, cu cancer la sân am avut cu mama”

După ce a pus primele întrebări despre o posibilă operație estetică, medicul a trimis-o la o ecografie mamară, cea care i-a fost și salvarea. Grimasele specialistului în momentul controlului i-au fost suficiente pentru a-și da seama că ceva grav se petrece. Puternică, deși în familia se mai confruntase cu un caz de cancer, a vrut să știe adevărul, chiar din prima clipă.

ADVERTISEMENT

”M-a trimis să fac o ecografie. Atunci când am mers să o fac, am văzut pe fața medicului care m-a consultat că ceva este în neregulă. Am întrebat care este situația și să-mi spună exact ce se întâmplă, pentru că un caz mai puțin plăcut în familie, cu cancer la sân am avut cu mama și am trecut cu bine Slavă Domnului. Atunci evident că am spus că vreau să știu, vreau să cunosc ca să iau din start decizii”, a completat vedeta.

Ecografic, în accel moment, în zona sânilor erau prezenți câțiva noduli necancerigeni, dar, care, în timp trebuiau ținuți sub control pentru a nu deveni maligni.

ADVERTISEMENT

Gabriella Nastas: ”Nu puteam să stau și să aștept”

Medicul i-a spus că nu este o problemă majoră în acel moment, dar, în viitor putea să devină una cât se poate de gravă. Așa că, fără să mai stea nicio secundă pe gânduri, care se putea transforma într-o tragedie.

ADVERTISEMENT

”Mi-a explicat că în acel moment nu era nicio problemă, dar mi-a spus că ar fi bine, totuși, să intervin la un moment dat. Poate nu atunci, dar să nu las lucrurile așa. Sau, mi-a mai recomandat să vin periodic să fac ecografii ca să văd care este starea lor.

Imediat am mers la Dameh și, cred că am luat cea mai bună decizie. Nu puteam să stau și să aștept ceva, când puteam să rezolv din start. M-am hotărât, am programat operația și pe cinci mai anul trecut am făcut această intervenție”, a mai spus femeia din spatele concurentului de la Survivor.

Cum se simte partenera lui Kamara în aceste momente?

Deși au trecut lunile și Gabriella Nastas se simte din ce în ce mai bine de la operația suferită, aceasta nu neagă că este atentă, încă, la tot ce face, și, a luat foarte în serios recuperarea impusă de doctor. Chiar ea afirmă că a fost o perioadă dificilă, dar, cu multă determinare speră la o refacere deplină.

”Am avut lifting mamar, plus implant. Recuperarea a fost un pic mai grea. Eu sunt o persoană foarte responsabilă, și când mi se recomandă ceva, respect. Am purtat și bustiera. Și acum o am, deși în mod normal se poartă două luni, până la maxim șase. Mai am puțin și fac aproape un an și încă o port zi de zi! Pentru că îmi doresc o recuperare 100%, să nu fiu nevoită să repet operația”, a conchis Gabriella Nastas.