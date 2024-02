Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers 25 -22 în Super Bowl 2024. Meciul a fost decis în overtime

A fost o finală de vis în NFL, liga profesionistă de fotbal american. San Francisco 49ers a avut speranțe mari că poate să-l învingă pe Patrick Mahomes, quarterul celor de la Chiefs. De altfel, cei doi coordonatori de joc au arătat o poftă mare de joc.

Unde se joacă Kansas City Chiefs – San Francisco 49-ers, în finala Super Bowl 2024

Pasă după pasă, yard cu yard, cele două formații calificate în Super Bowl au pus puncte pe tabelă și au încercat să dea marea lovitură. Meciul a avut nevoie de o repriză suplimentară de prelungiri, acolo unde jucătorii lui Kansas City Chiefs și-au stăpânit emoțiile și au marcat un touchdown care a încheiat definitiv partida.

Kansas City Chiefs își păstrează, așadar, titlul NFL, în timp ce Patrick Mahomes are deja 2 inele de campion în liga profesionistă. Recordul îi aparține celui supranumit GOAT, Tom Brady

Întâlnirea Kansas City Chiefs – San Francisco 49-ers s-a disputat în noaptea dinspre duminică, 11 februarie spre luni, 12 februarie, de la ora 01:30, ora României, în finala Super Bowl 2024, finala campionatului de fotbal american. Cel mai grandios eveniment din sportul american s-a desfășurat pe uriașa arenă Allegiant Stadium din Paradise, statul Nevada, în apropiere de Las Vegas, cu o capacitate de 65.000 locuri, care se poate extinde până la aproape 72.000 în cazul meciurilor de fotbal american, cum este cazul și acum, când biletele au fost epuizate, în pofida prețurilor exorbitante, în mai puțin de 24 de ore.

Aici își joacă meciurile din campionatul nord-american de fotbal echipa Las Vegas Raiders și al echipei de fotbal european a Universității Nevada, Las Vegas Rebbels. Este cel mai scump show din punct de vedere publicitar. Vor fik prezente o mulțume de vedete din lumea showbizzului.

Cine transmite la TV Kansas City Chiefs – San Francisco 49-ers, finala Super Bowl 2024

Partida Kansas City Chiefs – San Francisco 49-ers s-a jucat în noaptea dinspre duminică spre luni, de la ora 01:30, ora României, pe stadionul Allegiant Stadium din Paradise, Nevada, în 2024 și a fost transmisă în peste 100 de țări din întreaga lume, la noi meciul putând fi urmărit în direct și în exclusivitate numai pe canalul Digi Sport 1.

A fost o vreme foarte bună pentru sport duminică, 11 februarie, la Las Vegas, unde la ora finalei va fi ora 19:30, diferență de fus orar de zece ore față de București, cu cer senin și maxima de 13 grade la amiază, în jur de 10 grade la ora startului partidei. Nu există nici o amenințare de ploaie pentru simplul motiv că aici ploaia este eveniment și se petrece foarte rar, pentru că vorbim despre zona deșertului Nevada.

Cine sunt cele două finaliste la ediția 2024 a finalei Super Bowl

San Francisco 49ers a câștigat de cinci ori în istorie râvnitul trofeu, însă cel mai recent succes datează din 1994. Celelalte titluri au fost cucerite în 1981, 1984, 1988 și 1989.

De cealaltă parte, Kansas City Chiefs au cucerit trei astfel de trofee: 1969, 2020 și 2023. Penultimul succes a venit chiar împotriva rivalilor de duminică, scor 31-20 în drumul spre finală.

San Francisco 49ers poate scrie istorie în finala ce va fi difuzată la Digi Sport. Conform celor de la The Telegraph, în cazul în care se vor impune, aceștia îi vor egala pe New England Patriots și Pittsburg Steelers în ceea ce privește echipele cu cele mai multe ediții de SuperBowl câștigate. După New England Patriots și Pittsburgh Steelers, cele mai titrate sunt San Francisco 49ers și Dallas Cowboys, cu câte cinci victorii.

Cote la pariuri la finala Super Bowl 2024. Kansas City Chiefs – San Francisco 49-ers

Este o finală foarte echilibrată din punctul de vedere al caselor de pariuri, cotele la victorie fiind foarte apropiate. Favorită cu puțin să câștige, incluisv după prelungiri, este San Francisco 49-ers, cotă 1,,80 iar are cotă de 2,10. Un total de peste 40 de puncte în meci ajunge la cota de 1,40.

Curiozități finala Super Bowl 2024

Un bilet în zona VIP pentru Superbowl-ul 2024 ajunge și la 70.000 de dolari.

30 de secunde de reclamă la Super Bowl 2024 costă 7 milioane de dolari.

Printre vedetele care vor face publicitate anul acesta se numără Ben Affleck, Jennifer Lopez, Steve Martin, John Travolta și Jeremy Renner.Tradiționalul show din pauza Superbowl-ului îl va avea ca principal protagonist pe Usher, câștigător de 8 ori la premiile Grammy.

Drepturile TV, conform noului contract semnat în 2021, sunt de peste 6 miliarde de dolari, bani plătiți de către trei televiziuni americane, CBS, Fox și NBC, o sumă dublă față de înțelegerea anterioară.