Karmen Minune, dezvăluiri dureroase despre lupta cu boala secolului: „Nu mă mai uitam în oglindă”

Karmen Simionescu a dezvăluit că, în ciuda faptului că este fiica lui Adrian Minune, nu a avut întotdeauna o viață roz. Artista s-a luptat cu depresia și a ajuns să caute cu orice preț să se elibereze de stres, dar și de furie, sentimente ce o măcinau. De ce a ajuns frumoasa vedetă să nu se mai poată privi în oglindă?

Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, despre durerile ascunse de ochii lumii: „Am crescut cu mentalitatea asta”

Pentru că este fiica celebrului manelist Adrian Minune, oamenii o consideră pe Karmen o tânără „bogată și figurantă”– după cum chiar a dezvăluit, cu o viață perfectă, în care banii suplinesc și anumite nevoi sufletești. Realitatea, spune , este cu totul alta.

ADVERTISEMENT

Se descrie ca fiind o persoană prietenoasă și bună, care știe foarte bine să-și ascundă durerile și să-și panseze rănile departe de ochii lumii. Este lecția pe care a învățat-o de acasă: pentru că este în vizorul audienței largi, trebuie ca fiecare apariție a sa să fie una impecabilă.

„Am trecut prin multe și am făcut să pară că și am făcut să pară că și cum nu s-au întâmplat prea multe. Pentru că trăim într-o lume în care vrem să atingem perfecțiunea și cu atât mai mult, persoanele pe care le vedem des la televizor sau sunt în atenția publicului trebuie să…

ADVERTISEMENT

Așa am crescut eu, cu mentalitatea asta, să nu se vadă ce trăiești tu acasă, ce ai tu pe interior. ‘Carmen tot timpul trebuie să zâmbești. Hai mai cu viață, hai cu zâmbet’”, a povestit Karmen Minune în

Joaca de-a fericirea nu e doar pentru TV, continuă și acasă

Dar această mimare a fericirii nu este doar pentru aparițiile TV și postări pe social media, Karmen Simionescu recunoaște că-și falsifică zâmbetul și acasă. Motivează că o face de dragul fiicei sale, pentru că vrea ca aceasta să crească și să se dezvolte într-o lume perfectă.

ADVERTISEMENT

Astfel că, indiferent dacă adună frustrări din cauza relației cu soțul, Bogdan Căplescu, ori pentru că ceva în plan profesional nu merge așa cum visa sau au trădat-o prietenii, nu se exteriorizează în fața Sofiei.

„Acasă se întâmplă pentru că fetița mea vreau să trăiască într-o poveste frumoasă, plină de iubire și plină de fericire și cu o mămică fericită, de fapt. Atunci când ajung la o limită și aici nu mă refer doar la relația noastră, simt nevoia să-mi iau o zi pentru mine și să-mi revin”, a dezvăluit Karmen Simionescu.

ADVERTISEMENT

Karmen Simionescu, terapie cu arma împotriva depresiei

Pentru că a devenit mamă și și-a întemeiat propria familie la doar 21 de ani, Karmen Simionescu s-a confruntat, la fel ca multe alte femei, cu depresia postnatală. I-a fost greu să accepte că ea, care se consideră o femeie foarte puternică și care credea ca poate face totul singură și voia să reușească, are nevoie de ajutor.

Înainte de ajunge la un psiholog, mergea des la box, pentru a se descărca. Dar când nici asta nu a mai funcționat, a apelat la o metodă la care nu multe femei s-ar gândi. Karmen Simionescu a făcut „terapie cu arma”.

„Într-o perioadă în care eram cu depresia îmi făcea foarte bine boxul. Iar în momentul în care am realizat că sunt într-o depresie și nu mai știu ce am de făcut, i-am spus soțului meu: ‘Vezi că merg să trag cu arma, mergi cu mine sau nu?’.

Și am mers și am tras cu arma, vreau să-ți zic că e o terapie super bună. Pe săptămâna respectivă m-a ținut foarte zen. Toată furia pe care am ținut-o în mine, trebuia să iasă pe undeva. Am început să transform acea zi în mici perioade pe zi pentru mine, cum ar fi sala. Efortul fizic ajută. Energia vina cam după o jumătate de oră. Îmi place foarte mult să conduc”, a dezvăluit Karmen Minune.

Și-a dorit să fie precum mama ei și s-a speriat când și-a dat seama că nu poate

Karmen a explicat că motivul pentru care și-a întemeiat atât de repede o familie a fost chiar cea din care ea provine. Văzându-și mereu mama cât de bine se ocupă de tot, și-a dorit să fie exact ca ea. Problema a intervenit atunci când și-a dat seama că, spre deosebire de Cati Simionescu, ea își dorește să aibă o carieră.

Vedeta a subliniat că mama sa nu a avut niciodată timpul ei, pentru ședințe de spa, rutină de îngrijire a pielii și momente în care să fie singură, până când Karmen, sora și fratele său au crescut și și-au întemeiat propriile familii.

„Eu întotdeauna mi-am dorit familie, pentru că am crescut cu această noțiune de familie. Văzând-o pe mama cât de simplu pare că face lucrurile, mi-am dorit și eu. De asta am făcut și eu copil așa de devreme, de asta am devenit și soție. Mi-am dorit și carieră.

Încă dinainte să o am Sofi m-am gândit că eu vreau lucrurile la nivel înalt. Eu îmi pun întrebarea ‘Carmen, cum vei face față?’. Exemplul de acasă nu muncește, nu are timpul ei. Până acum, mama mea nu a avut timp pentru ea. Totuși încerc să țin balanța și încep să cred că le poți avea pe amândouă”, și-a deschis Karmen Simionescu sufletul.

Karmen Simionescu și soțul au ajuns la terapie de cuplu

Momentul în care a conștientizat că nu poate trece de una singură peste ceea ce i se întâmplă a fost cel în care nici măcar căldura familiei nu o mai putea ajuta să iasă de sub carapacea pe care și-o crease singură.

„Am încercat, pe cât posibil, să nu arăt copilului ceea ce simțeam. Mă închideam foarte des în cameră. Îmi amintesc că au venit ai mei la mine și am simțit toată iubirea lor. Eram încă cu mentalitatea că eu trebuie să fiu puternică. Chiar am conștientizat că am o problemă și nu familia mă poate ajuta, ci un terapeut”, a spus Karmen Simionescu.

Dar nu a fost singura din familie care s-a pierdut după nașterea copilului. Și soțul său a avut o perioadă extrem de dificilă, astfel că au ajuns să meargă împreună la terapie de cuplu, pentru a-și salva relația.

„Am fost și împreună la terapie de cuplu. Eu aveam o problemă, nu puteam să accept că aia e realitatea. Nu simțeam că fac parte din locul în care sunt. Nu acceptam că viața mea e cu coc în cap și cu pijamale. Mă luptam cu chestia asta față de copil. Aveam atât de multe gânduri și un amalgam de sentimente că nu puteam să le fac pe toate. Foarte dureros și foarte lung traseul până să îmi revin.

Pentru că și soțul meu a fost într-o perioadă. Am înțeles că la bărbați acceptă mai greu. La el s-a declanșat pe ‘Ok, sunt soț. Și acum trebuie să întrețin o femeie și un copil’. A existat un moment în care nu știam încotro se va îndrepta relația noastră. Ne-am distanțat la un moment dat. Ne întâlneam doar seara, fumam o țigară. N-am fost bine. Eu simțeam nevoia de mama mea. De casa mea”, și-a amintit Karmen Minune.

Cum a ajuns să nu se mai poată privi în oglindă

Cu ajutorul terapeutului, Karmen Simionescu și-a recăpătat fericirea, dar s-a lovit de o altă problemă. Din senin, fața i s-a umplut de coșuri. Atunci când și-a dat seama că situația îi scapă de sub control, a mers la mai mulți dermatologi, dar toți îi recomandau un medicament foarte puternic, cu multiple efecte adverse.

Pentru că tratamentul risca să o readucă în depresie l-a refuzat pentru analize mai amănunțite. Cu toate acestea, încă nu a reușit să descopere ce i-a declanșat acneea. „Niciodată n-am avut probleme cu tenul. N-am folosit niciodată creme din astea importante. La un moment dat, am obținut… un fel de acnee. Am obținut un fel de acnee. Mi s-a recomandat un medicament, am refuzat instant să-l iau fiindu-mi frică de depresie.

Am mers la Cantacuzino, am făcut o analiză și am descoperit că am stafilococ epidermedis. Dar nu sunt sigură că este acesta. Încă descopăr, încă analizez. Acum urmează să-mi schimb alimentația și lucrul la care mi-e foarte greu să umblu este stresul”, a povestit fiica lui Adrian Minune.

Karmen Simionescu: „Mult timp nu am acceptat că e fața mea”

Vedeta a mărturisit că a fost greu să se accepte așa acum este și ajunsese în punctul în care nu se mai putea privi în oglindă decât atunci când era machiată și aranjată, dar și atunci doar într-o lumină care să o avantajeze.

„Aveam o perioadă când nu mă mai uitam în oglindă. Mult timp nu am acceptat că e fața mea. Nemachiată nu mă uitam în oglindă. Mă uitam în oglindă doar machiată și doar într-o lumină care mă avantaja. Nu mai acceptam Carmen nemachiată, nearanjată. La un moment dat, după ce mă demachiam, a trebuit să mă verific. Am făcut asta.

Mă uitam la mine fără alea pe față. Te lovește atât de tare faptul că ai nevoie de machiaj să fii frumoasă. M-am gândit să merg și într-o altă țară să-mi fac controale mai ample. Mă ajută faptul că sunt pe drumul cel bun, pentru că este o călătorie lungă. Merg la tratament la extracții, arăt rău”, a declarat cântăreața.

„După naștere aveam puțină burtică și nu acceptam”

Totodată, o perioadă dificilă a fost și cea de după naștere, când a văzut că nu și-a recăpătat instant formele de altădată. Asta a fost o adevărată problemă pentru ea, care niciodată nu avusese mai mult de 54 de kilograme. Ulterior, lucrurile au luat-o în sens invers. A început să slăbească prea mult, ceea ce i-a adus numeroase critici.

„Mă stresez foarte tare. Am ajuns la o concluzie, așa cum îți e conformația așa ești. Eu cu sora mea am avut aceeași viață, ea e mai plinuță, eu sunt slabă. La un moment dat mi-a zis mama că în copilărie te uitai la picioarele mele și credeai că stau să se rupă.

Niciodată n-am avut mai mult de 54 de kilograme. După sarcină am început să slăbesc rău. După naștere aveam puțină burtică și nu acceptam. În ultimul timp, m-am apucat de sală, ceea ce mi-a crescut pofta de mâncare”, a afirmat Karmen Simionescu.

Șterge comentariile de hate

Vorbind despre păreri negative, Karmen Simionescu a recunoscut că obișnuiește să șteargă toate comentariile de hate și să-și filtreze audiența, mai ales după ce în anii a trecuți a suferit mult, fiind judecată pentru etnia sa.

„Eu șterg foarte multe comentarii. Prefer să-mi filtrez audiența. Un om dacă vede că îi ștergi comentariul o dată, de două ori, se oprește. Eu nu vreau să am oameni care nu mă susțin. Am înțeles că există public pentru fiecare. așa cum există oameni care nu au ce căuta în spațiul public, dar au audiență…”, a explicat Karmen Simionescu,