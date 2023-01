Kate Middleton mănâncă zilnic aceste două legume. Cum arată micul dejun al ducesei

Care sunt legumele care nu lipsesc niciodată din meniul ducesei. Kate Middleton mănâncă zilnic aceste două legume!

Kate Middleton are mare grijă la ceea ce mănâncă și tocmai de aceea are . Soția prințului William are mereu în dietă aceste două legume, la micul dejun!

Ducesa are mereu același mic dejun, indiferent de ocazie. Varza kale și spanacul sunt cele două legume pe care prințesa de Wales le consumă zilnic.

Aceasta le consumă alături de spirulină într-un smoothie pe care îl bea în fiecare dimineață înainte de a-și începe ziua. Dar acesta nu este singurul lucru pe care îl consumă Kate Middleton la micul dejun.

Aceasta se bucură și de un preparat tipic britanic, adică terciul de ovăz.

Pe lângă faptul că este foarte popular, terciul de ovăz este și foarte nutritiv și o alegere de mic dejun lăudată de nutriționiști, mai ales pentru că de obicei se servește alături de fructe proaspete.

Kate Middleton este adepta unui stil de viață sănătos, așa că nu exagerează cu nimic din dieta sa și încearcă pe cât posibil să mănânce alimente ușor asimiliate de corp și cu mulți nutrienți.

Tocmai de aceea, unul dintre felurile preferate de ducesă este salata de pepene, castrveți, avocado și brânză, scrie

Kate Middleton are trei mese pe zi și două gustări, care constau tot în fructe proaspete, semințe sănătoase sau nuci.

Un este curry de linte cu legume, un fel de mâncare pe care l-a poftit foarte des atunci când era gravidă. Ea îl mânâncă la prânz, de obicei, iar un alt favorit al său este chebapul de legume.

Kate Middleton este consumă carne de pui rotisată la cină, care este masa ei cea mai savuroasă. Aceasta mai consumă paste sau pizza, iar desertul său preferat este budinca cu caramel.