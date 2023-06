Kevin De Bruyne s-a revăzut cu Romelu Lukaku înainte de finala Ligii Campionilor. Ce a spus despre relația cu atacantul lui Inter. Video

Kevin De Bruyne și Romelu Lukaku au evitat să vorbească înainte de dintre Manchester City și Inter Milano.

Kevin De Bruyne și Romelu Lukaku, întâlnire de gradul zero înainte finala Ligii Campionilor

Prietenia dintre Kevin De Bruyne și Romelu Lukaku este una dintre cele mai frumoase din fotbalul mondial. Cei doi s-au întâlnit la Istanbul cu o zi înainte de marea finală.

Momentul a devenit viral pe Twitter. De Bruyne și Lukaku s-au salutat, au schimbat câteva vorbe și s-au îmbrățișat prietenește: „Ce faci, ești bine?”. Momentul a fost unul cu zâmbetul pe buze ridicând pentru câteva momente presiunea uriașă dinaintea meciului.

Mijlocașul lui City și atacantul lui Inter joacă împreună la naționala Belgiei de mai bine de 10 ani, iar vârful a marcat de 17 ori din pasele prietenului său. Romelu Lukaku i-a întors și el serviciul de trei ori și împreună au strâns 70 de meciuri la națională.

Kevin De Bruyne a vorbit despre relația cu Romelu Lukaku: „Ne știm de la 13-14 ani”

despre prietenia strânsă pe care o are cu Romelu Lukaku: „Ca să fiu corect, nu am mai vorbit cu el de ceva timp, de ultima oară când am jucat pentru naționala Belgiei. Am fost amândoi foarte ocupați. Romelu este unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi am în fotbal, ne cunoaștem de când aveam 13-14 ani.

E doar un joc, dar după vom fi prieteni din nou și ne vom întâlni după o săptămână la echipa națională”, a spus starul lui Manchester City.

Ce a mai spus mijlocașul înainte de Manchester City – Inter: „Cei doi atacanți țin mingea bine”

Kevin de Bruyne l-a lăudat pe Romelu Lukaku înainte de marea finală: „Înțelegem Inter, sunt compacti, joacă un 5-3-2, cei doi atacanți țin bine mingea. Se apără incredibil de bine. Nu ne așteptăm la un joc deschis, asta nu se întâmplă foarte mult în finale.

Fiecare jucător profesionist își dorește să câștige Champions League, cu echipele lor și individual. Dacă o câștigi, este unul dintre cele mai mari lucruri pe care le poți face ca jucător și ca echipă. A concura an de an este uimitor, am concurat împotriva celor mai buni jucători”.

Belgianul nu a uitat finala pierdută în fața lui Chelsea: „Am pierdut acum doi ani, se întâmplă. Nu am fost suficient de buni în ziua aceea, trebuie să accepți. Nu pot lua doar momentele bune din cariera mea și toate momentele rele să dispară. Din fericire, mai avem o șansă să dovedim că putem câștiga competiția”.