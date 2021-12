Kira Hagi l-a intervievat pe Enes Sali. Ce i-a spus cel mai tânăr ”tricolor” din istorie

Kira . A debutat ca actriță, iar mai nou realizează o rubrică de tip pastilă la .

Proiectul fiicei lui Gică Hagi se numește ”Smart is the new cool”, iar ultimul ei invitat a fost cel mai tânăr fotbalist care a îmbrăcat vreodată tricoul echipei naționale.

Cum a trăit Enes Sali momentul debutului sub ”tricolor”

În cadrul interviului pe care Kira Hagi l-a realizat cu Enes Sali, tânărul fotbalist a mărturisit că debutul în tricoul primei reprezentative de fotbal a României a reprezentat un vis împlinit.

”Când am debutat pentru națională a fost un sentiment foarte frumos. Este un lucru pe care doar îl visezi, iar atunci când îl trăiești nu-ți vine să crezi. E o mândrie să joc pentru România”, a spus cel mai tânăr debutant la echipa națională.

Fotbalistul, legitimat chiar la clubul lui Gheorghe Hagi, Farul Constanța, a adăugat că îi este recunoscător ”Regelui” pentru șansa și încrederea pe care i le-a acordat atunci când l-a ”transferat” la Academia fostului mare fotbalist.

”E o mare onoare fiu antrenat de Gheorghe Hagi, să fiu antrenat de o legendă. Academia Hagi m-a luat de la 12 ani și m-au crescut până la vârsta asta, m-au dezvoltat și ca fotbalist și ca om. Sun recunoscător că m-au adus la naționala României, că fac ce îmi place”, a punctat Enes Sali.

Tânărul fotbalist are și un sfat pentru cei care asemenea lui visează să îmbrace într-o zi tricoul echipei naționale a României.

”Un sfat este să muncești, să muncești în orice condiții și să crezi în visul tău”, a transmis fotbalistul.

Kira Hagi vrea să-i facă cunoscuți pe tinerii care schimbă lumea în bine

Fiica ”Regelui” Hagi, a studia actoria la prestigioasa Academie de Teatru și Film ”New York” din Los Angeles, iar în 2019 .

În proiectul de televiziune s-a implicat pentru că își dorește să-i facă cunoscuți pe cât mai mulți tineri care vor și au capacitățile necesare de a schimba lumea în bine.

”Lucrez de ceva timp la acest concept și sunt tare bucuroasă acum pentru că s-au aliniat toate planetele. Tocmai am început o mini serie prin care sper să aduc în atenția tuturor, tinerii deștepți din România, care schimbă lumea în bine!

Aștept opiniile voastre, dar și mesaje dacă știți astfel de oameni talentați, care fac performanță în orice domeniu!”, a anunțat Kira Hagi pe contul ei de Instagram, în ziua în care a rulat primul episod al producției ”Smart is the new cool”.