Kiriță, atac la șefi: „Filmele SF cu Dinamo se bate la titlu trebuie închise undeva”

. Din păcate pentru bucureșteni, echipa lui Hagi plecat acasă cu toate punctele, iar Dinamo a ajuns pe locul 15 în campionat. Trupa din Ștefan cel Mare a strâns 8 puncte în 10 meciuri.

Dinamo este pe loc de retrogradare

“Deja au început apele să se agite la Dinamo. Deja au început fanii să-i ceară, am văzut primele declarații, oameni care deja au început să îi ceară demisia lui Burcă”, a constatat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

“Noi am tot vorbit la început de campionat. Ușor ușor, Dinamo trebuie să construiască echipa asta. Într-adevăr, o construim, dar am spus că are nevoie de jucători, are nevoie nu doar să aducă mingea în 16 metri, are nevoie de oameni care să o bage în poartă.

Uite că au venit astfel de momente în care, ușor ușor, ne ducem spre subsolul clasamentului și mergem pe aceeași deviză. Jucăm, avem lucruri bune, lucruri mai puțin bune, echipa este în creștere.

ADVERTISEMENT

Am auzit și o declarație a unui conducător de la Dinamo. A spus că în trei ani o să ne batem la titlu. Ceea ce pe mine mă deranjează. Ok, noi trebuie să vedem ce avem astăzi de făcut, nu peste 3 ani. Trebuiesc aduși jucători care să bage mingea în poartă.

Ușor, ușor, cum am spus mai devreme, ne îndreptăm spre aceleași lucruri spre care ne-am îndreptat acum trei ani de zile, să ne luptăm pentru retrogradare. Iar filmele astea SF, să ne batem la campionat, trebuie lăsate”, a spus Giani Kiriță.

ADVERTISEMENT

Dinamo este obligată să învingă la Galați

Dinamo are 3 înfrângeri consecutive în Liga I. Rapid, FCU Craiova și Farul sunt echipele care au lăsat echipa din Ștefan cel Mare fără niciun punct în 3 etape. Pentru Dinamo, urmează duelul cu Oțelul.

“Fă o socoteală, ia echipele de jos și vezi pe cine bagi sub tine în momentul acesta. Azi, pe cine bagi sub tine, care să fie alea două. La celelalte echipe, care sunt celelalte două care ar merge la baraj. Iar tu ca să nu ai emoții, trebuie să ai 4 dedesupt”, a declarat Alin Buzărin.

“Noi avem alte lucruri de făcut, avem de luat punct sau puncte. Și la Dinamo nu este suficient să aduci mingea și să ai principii de joc. Nu prea găsim, la ora actuală, patru echipe sub noi”, a completat Giani Kiriță pentru FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate, de la 10:30, pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri, iar apoi, în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Emisiunea este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.