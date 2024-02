Kiriță nu mai crede în „domnul Kopic”. „Am văzut ceva în minus. Trezește-te!” Ce jucător crede că „s-a dat” accidentat

Exasperat, Giani Kiriță a pus tunurile pe Zeljko Kopic.

Giani Kiriță, dezamăgit de Zeljko Kopic: „Nu ai cum să pierzi în continuu”

După primele 24 de etape, Dinamo este lanterna roșie a clasamentului, cu 16 puncte, nouă mai puține decât FC Voluntari, prima echipă aflată pe loc de baraj.

„(n.r. – Ai văzut ceva în plus față de prima parte a campionatului, acum, după iarnă?) Nu, n-am văzut nimic în plus, din contră, am văzut în minus. Faptul că domnul antrenor Kopic cu încăpățânare vrea să joace cu cei 3 fundași centrali tot timpul și tu pierzi și pierzi și pierzi, asta îmi dă foarte mult de gândit.

Nu ai cum să pierzi în continuu și tu să nu schimbi sistemul. În condițiile în care tu nu ai fundași centrali. Nu au viteză, nu au tehnică. Nimic! Atunci e o problemă și la tine. Schimbă sistemul.

Nu e vina lui Patriche că joacă. E vina antrenorului că îl bagă”, a declarat Giani Kiriță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e LIVE pe FANATIK.RO, în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„S-a dat accidentat! A văzut că e groasă”

Fostului căpitan dinamovist i s-a pus pata și pe Lucas Alves de Araujo. „E vina lui Lucas, care din punctul meu de vedere s-a dat accidentat la meciul ăsta. Serios. Eu nu l-am văzut foarte accidentat.

S-a dat accidentat. A văzut că e groasă. A văzut forța echipei și a zis mai bine ies. Velkovski e un jucător bun, dar nu e pregătit încă din punct de vedere fizic. Dar tu, Kopic, ai avut o lună și jumătate. Nu îți iei măsuri de precauție? Să aduci 2 fundași centrali buni? Aici e problema. Una din problemele mari”, a adăugat Giani.

Cum a fost caracterizat Hakim Abdallah

Dinamo e în criză de fundași, dar și-a pierdut și din forța ofensivă. FANATIK a anunțat în exclusivitate

„Mie știi cine îmi place foarte mult? Îmi place mult Abadallah. Mi se pare un Abadallah reîncărcat. Lasă că a dat golul cu călcâiul (n.r. – cu Rapid), dar am văzut și alte execuții”, a precizat Horia Ivanovici. „Am văzut un plus, se implică mai mult, caută mingea, e o schimbare de atitudine, atât”, a fost părerea lui Kiriță.

Giani Kirita L-A DESFIINTAT pe Kopic: “TREZEŞTE-TE” | Nu i-a menajat nici pe jucatorii lui Dinamo