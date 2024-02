FC U Craiova 1948 – Dinamo, în etapa 24 din SuperLiga. Derby doar cu numele în Bănie. Echipele de start

Meciul FC U Craiova 1948 – Dinamo are loc vineri, 2 februarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 24-a din SuperLiga. Oltenii au pierdut ambele partide din acest an și pentru ei în locul obiectivului play-off acum trebuie evitate locurile de baraj, fiind pe locul 11, cu 27 de puncte, unul peste locul 13, Politehnica Iași. Dinamo, și ea tot cu zero puncte în 2024, e în situație disperată, doar 16 puncte și penultimul loc, retrogradabil direct.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – Dinamo, Live Stream în etapa 24 din SuperLiga

FC U Craiova 1948 – Dinamo se dispută vineri, 2 februarie, de la ora 20.00, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Banilor, în etapa a 24-a din SuperLiga. în care echipa sa a condus cu 3-1 până în minutul 75 în Giulești pe Rapid, dar la final a fost 4-3 pentru bucureșteni!

dar patronul lor, Adrian Mititelu, recunoaște că îi e teamă de acest meci, deoarece Dinamo a arătat multe lucruri bune în aceste două partide din 2024 și poate pune serioase probleme. Un rezultat negativ al echipei craiovene ar complica mult lucrurile în privința șanselor de evitare a locurilor de baraj.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – Dinamo

Partida FC U Craiova 1948 – Dinamo se joacă vineri, 2 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în etapa a 24-a din SuperLiga. Ea va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

La Craiova, în a doua zi a lunii februarie, parcă ar fi început de primăvară. Soarele va domina pe cer aproape încă de dimineață și pericolul precipitațiilor va fi absolut inexistent. Maxima zilei va ajunge la ora amiezii la 8 grade, iar seara, la ora când va avea loc meciul, vor mai fi în jur de 4 grade, tocmai bine pentru fotbal pentru o lună de iarnă. Un arbitru experimentat a fost delegat la acest meci, gălățeanul Adrian Cojocaru.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC U Craiova 1948 – Dinamo

Ambii antrenori au probleme de lot înaintea acestei confruntări. , dintre care doi reprezintă piese fundamentale, ambii fiind suspendați. Este vorba despre golgheterul Aurelian Chițu și mijlocașul William Baeten. Sunt accidentați Buta și van Durmen. În mod surprinzător, fundașul Danny Henriques, titular etape bune în toamnă, s-a despărțit de FC U Craiova 1948.

La Dinamo, dincolo de haosul plecărilor și al sosirilor, cu toții jucători importanți pentru Dinamo: fundașul central Homawoo, fundașul dreapta Gabriel Moura, fundașul stânga Costin Amzăr și mijlocașul Neluț Roșu. Dinamo anunță că vor mai pleca jucători, dar și că vor mai sosi alții.

Cote la pariuri pentru jocul FC U Craiova 1948 – Dinamo

Pentru casele de pariuri, echipa craioveană este favorită la o cotă foarte bună – 1,85, în timp ce pentru o victorie a „câinilor”, care ar fi aur pentru ei, cota urcă până la 4,30. Șansă dublă „1X” are 1,20, iar șansă dublă „X2” ajunge la 1,75. Un gol al Craiovei înseamnă 1,25, iar unul în contul lui Dinamo 1,55.

De la revenirea oltenilor, în 2021, în mod ciudat un singur meci s-a disputat la Craiova, chiar în 2021. Atunci, gazdele au obținut victoria la limită, cu 1-0. Alte șase jocuri, dintre care două în Cupa României, au avut loc în București și patru au fost remize. În alte două s-au impus oaspeții.